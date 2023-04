Quién es Madison Anderson, la modelo nacida en Florida que ganó de La casa de los famosos

escuchar

La tercera temporada de La casa de los famosos llegó a su fin y Madison Anderson se coronó como la ganadora. Después de más de tres meses de encierro en el reality show de Telemundo como una de las participantes menos conocidas, la estadounidense-puertorriqueña logró ganarse el corazón del público. En las múltiples sentencias en las que corrió el riesgo de salir, la audiencia siempre la salvó. Hoy está dispuesta a continuar con su carrera como cantante y a darle a conocer al mundo su talento, según dijo.

Madison, de 27 años, nació en Orlando, Florida. Su padre es de Estados Unidos y su mamá de Puerto Rico, así que durante toda su vida estuvo rodeada de las dos culturas. Desde muy pequeña mostró su interés por las artes escénicas y todo lo relacionado con la moda. Por eso, en cuanto terminó la escuela secundaria en el Estado del Sol, se mudó a Nueva York para estudiar diseño de moda y textiles en el Fashion Institute of Technology, según la revista Hola!.

Así fue como Madison Anderson apagó las luces de La casa de los famosos

Al mismo tiempo, cuando era adolescente, incursionó en los certámenes de belleza. En 2014 se unió a su primer concurso, Miss Florida Teen USA. Tenía solo 18 años y quedó como cuarta finalista. Luego, ganó Miss Grand Puerto Rico en 2016. Más tarde, en 2019, se llevó el primer lugar en Miss Florida USA. Posteriormente, ese mismo año ganó Miss Universo Puerto Rico y representó al país en el certamen internacional.

En esa misma época descubrió su pasión por el trabajo social y comenzó a colaborar con algunas asociaciones dedicadas a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. De acuerdo con el mismo medio citado, Anderson ayudó a decenas de mujeres con las herramientas necesarias para que se valieran por sí mismas y salieran adelante.

El lado artístico de Madison Anderson, la ganadora de La casa de los famosos

Más allá de su trayectoria como reina de belleza, Madi, como le dicen sus seres queridos, también es modelo, influencer y cantante. Antes de entrar a la competencia de los famosos ya había lanzado su primer sencillo, pero aseguró que el programa le serviría para darse a conocer aún más. “Uno de mis motivos para estar aquí era para exponerme, para demostrar mi talento. Estoy apenas comenzando mi carrera en la música y por muchos años he tratado de entrar en el mundo, pero es muy difícil, porque estoy manejándome a mí misma. No tengo mánager, no tengo productor, entonces ojalá esto me abra muchas puertas”, aseveró en declaraciones citadas por People.

Madison se dedica al modelaje y ahora pretende crecer en el ámbito musical @madisonandersonberrios/Instagram

Su mayor deseo ahora es triunfar en la industria musical y se dijo lista para enamorar al público con su talento, algo que antes no pensaba. Dentro de la mansión, en algunas ocasiones admitió que había dejado ir muchas oportunidades laborales por miedo, pero que ahora estaba segura de lo que era capaz de hacer y que estaba orgullosa de sí. Eso quedó demostrado cuando comenzó a ganar popularidad dentro del reality show, dado que era una de las participantes con menos apoyo por no ser tan conocida y se convirtió en la favorita del público.

LA NACION