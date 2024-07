"Necesitamos mejorar", dice Lozano tras eliminación en Copa América

México necesita "mejorar" para llegar en buen estado al Mundial de 2026 que coorganiza con Estados Unidos y Canadá, dijo este domingo su seleccionador, Jaime Lozano, tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024.

"Necesitamos mejorar, es evidente, pero de aquí a dos años esos jugadores pueden tener un crecimiento importante. Hubo gente que no vino pero sabemos que van a estar luchando por estar aquí", dijo en la rueda de prensa posterior al empate sin goles contra Ecuador en Glendale, Arizona, que selló el adiós del Tri del certamen americano.

"Somos un equipo al que no le ha sobrado nada pero tampoco le ha faltado nada. Veo muchos argumentos para pensar que este equipo cree en las formas y está haciendo un gran esfuerzo para luchar contra cualquier selección", agregó.

México necesitaba vencer a la selección del centro del mundo para avanzar a cuartos de final. Pero con la igualdad terminó en la tercera posición del Grupo B con cuatro puntos, los mismos que los ecuatorianos, que lo superaron por mejor diferencia de gol (+1, frente a 0).

La caída aumentó la presión a dos años del comienzo de la gran cita del 2026, tras sucesivos reveses, a la vez que pone en tela de juicio la continuidad de Lozano.

El DT explicó que la decisión sobre su futuro no le corresponde y que en "dos semanas" entregará un informe a los directivos de la federación mexicana para que ellos decidan "sobre el proceso".

"Siempre que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas, no importa quién está aquí. Si los jugadores creyeron hasta el final el día de hoy es por algo, no es fácil crear esta unión, este círculo, este compromiso que tuvieron durante toda la Copa", apuntó.

"Hay objetivos que no se cumplieron, el más importante era avanzar. Me parece que el equipo gana en muchos otros aspectos, siempre fue adelante, siempre propuso, defensivamente fue muy fuerte, pero nos faltó contundencia, generar más opciones y tener más claridad, calma, en las que tuvimos", agregó.

Lozano destacó el juego que hicieron sus dirigidos contra Ecuador, al que, en su concepto, le jugaron de "tú a tú".

"Ecuador es un equipo muy fuerte, y creo que por muchos momentos ellos vinieron por un resultado que era el que necesitaban. Salieron con esa leve pero al final ventaja. Nosotros casi todo el partido quisimos ganar", cerró.

Raa/ma

LA NACION