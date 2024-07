"No hay mejor prueba" que Argentina, dice DT de Ecuador tras pase a cuartos

Ecuador tendrá su "mejor prueba" cuando enfrente a Argentina en cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024, dijo este domingo su entrenador, Félix Sánchez, tras empatar sin goles con México y conseguir el pase a la segunda ronda.

"Vamos a jugar con el actual campeón del mundo y de la Copa América, sabemos que no hay rival mejor que este en la actualidad, no hay mejor prueba", dijo el entrenador español en una rueda de prensa en Glendale, Arizona, donde igualaron y eliminaron a los mexicanos en el cierre del Grupo B.

"Tiene de los mejores jugadores del mundo, juegan en los mejores clubes del mundo, en alto nivel. Llevan mucho tiempo juntos y han hecho un grupo muy sólido. Es un equipo que a pesar de haber ganado todo todavía tiene mucha hambre", agregó sobre la Albiceleste, a la que enfrentarán el jueves en Houston, Texas, en la apertura de los cuartos de final.

Ecuador avanzó con lo justo a cuartos al quedarse con la segunda posición de su zona, liderada por la sorprendente Venezuela con puntaje perfecto. Para pasar a semifinales deberá derrotar al equipo, según Sánchez, del "mejor jugador del mundo": Lionel Messi.

"Es otra final, han sido todos (los juegos) así debido al resultado del primer partido (derrota 2-1 con Venezuela). Vamos a intentar competir contra el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo", sostuvo.

"Tengo total confianza en nuestros jugadores, seguro lo van a dar todo. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Lo veremos en unos días. Realmente sí sé que van a dar todo, como lo han hecho en estos tres partidos. Sabemos de la dificultad del partido, pero somos once contra once. La tarea es difícil, pero el equipo está con ganas de jugar ese partido", señaló.

Cuestionado por el desempeño de los andinos desde antes del inicio del certamen continental, Sánchez destacó la fuerza que tuvieron sus dirigidos para clasificarse tras haber tenido un comienzo tormentoso en el Grupo B.

"Estamos en una Copa América y acabamos de clasificar, tenemos que valorar el peso que se han sacado los muchachos de encima. Hay que seguir trabajado. Al final hemos sabido competir, estamos clasificados y hemos sabido sufrir, porque un equipo debe también aprender a jugar en estas condiciones", aseguró.

"Haberle podido darle la vuelta a esto y podido clasificar es un mérito muy grande", agregó.

