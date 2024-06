"Ya no debato tan bien como antes" pero "sé cómo hacer este trabajo", dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó claro este viernes que no volvería a presentarse si no creyera que puede hacer "este trabajo porque, francamente, es demasiado lo que hay en juego", después del desastroso debate contra Donald Trump la víspera.

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", dijo Biden en un mitin en Carolina del Norte (este). "Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar", añadió.

