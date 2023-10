escuchar

Esta semana, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que hallaron nuevos restos del submarino Titán, el cual implosionó en el lecho marino en junio pasado. Tras días de intensa búsqueda incansable, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los cinco integrantes de la nave. Ahora, el rescate de los restos de la embarcación podrían arrojar datos certeros acerca de qué es lo que sucedió.

El submarino Titán es propiedad de la empresa OceanGate, la cual tenía como objetivo realizar viajes turísticos a los restos del Titanic, el famoso buque que se hundió en 1912. Hamish Harding (58), Shahzada Dawood, (48) y su hijo Sulaiman Dawood (19), el piloto de la Armada francesa Paul-Henry Nargeolet y el director ejecutivo de la compañía, Stockton Rush, fueron las víctimas fatales. Todo habría sido causado por una supuesta implosión.

Parte de los restos recuperados de Titán (Fuente: AP)

El analista -y partícipe de la investigación- de las fallas del sumergible, Mike Chillit, desde su cuenta de X manifestó: “Hubo mucha especulación de que fue el puerto de observación el que falló, pero ahora un marco de aterrizaje dañado y un hemisferio trasero completamente intacto me sugieren que la falla ocurrió en el compuesto cerca de donde se unía al marco y al hemisferio de popa”.

De esta manera, señaló que con las piezas halladas, entre ellas una tapa de titanio de la popa que está en perfecto estado, se podría descifrar la verdadera causa que generó el desastre en el fondo del océano.

Asimismo, la Guardia Costera también informó que recuperaron presuntos restos humanos dentro de los escombros del submarino, los cuales fueron llevados a examinar. Estas muestras se ubican a tan solo 487 metros de distancia del Titanic y a 3800 metros de profundidad.

La Guardia Costera de E.E.U.U anunció el hallazgo de diferentes piezas que podrían servir en el esclarecimiento de lo que realmente sucedió con el sumergible (Fuente: AP)

En tanto, los Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos señalaron que todo lo recogido allí será puesto en investigación, bajo el ala de un equipo de agencias internacionales, en las que se encuentra la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Según dijeron, utilizarán diferentes pruebas forenses para reconocer la identidad de los posibles restos humanos y dar con la causa que terminó con Titán.

¿Qué es lo que se especula que sucedió?

Los especialistas de la Junta de Investigación Marina indicaron que la portilla de observación de Titán y su tapa del extremo se encontraban unidas al casco con titanio -algo que llamó la atención- ya que parte de la nave estaba hecha de fibra de carbono, un material al que se lo considera resistente y que es utilizado en la industria aeroespacial. Sin embargo, se trata de un componente que “no avisa con anterioridad” de una posible fractura o contingencia.

Una de las críticas que recibió la empresa OceanGate fue acerca de la no utilización de titanio en todo el submarino, ya que este material se dobla y no se rompe, a diferencia de la fibra de carbono, que no estaría preparada para las corrientes marinas y la presión del agua a tan baja profundidad.

Composición del sumergible Titán (Fuente: X/@ Mike Chillit)

En sintonía con ello, Mike Chillit complementó: “En primer lugar, supongo que Spencer Composites, el autor del esquema que se muestra a continuación, está trabajando estrechamente con los investigadores. Esta representación distingue entre las dos ‘tapas de los extremos’ y los dos ‘anillos de interfaz’, ambos hechos de titanio. No sé con certeza cómo se intercalaron los anillos de interfaz entre el casco y la tapa del extremo, pero ese parece ser un tema fundamental para los análisis forenses de implosión. Quizás sea el defecto precipitante que condujo a la implosión (y no simplemente el hecho de que la fibra de carbono sea impredecible)”.