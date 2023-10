escuchar

Tras el escándalo a causa de una vieja anécdota que protagonizó Belén Francese y Andrea Rincón durante la grabación de PH, Podemos hablar (Telefe) este miércoles, Ángel de Brito se sumó al cruce y dio detalles exclusivos de cómo fue la noche en que la actriz quiso conquistar a la esposa de Fabián Lencinas.

El conflicto que reavivó antiguos resquemores entre las mediáticas surgió tras la pregunta que Andy Kusnetzoff le hizo a sus invitados sobre describir una “noche increíble”. Como es habitual en su programa, las personas identificadas dieron un paso adelante: se trató de Rincón y Francese. Según adelantó Laura Ubfal en sus redes, aquí comenzó el punto de la discordia: “Una de las invitadas, Belén le dijo a otras de las invitadas, Andrea (...) que tuvo una noche increíble y ‘ella me quiso levantar’”.

Luego del escándalo en el que se mencionó que presuntamente existieron llantos y reclamos fuertes, desde LAM (América), De Brito reveló específicamente cómo fue aquella situación. “Seis horas de drama”, indicó y continuó: “Todo empezó en Mar del Plata, Belén estaba trabajando en Este es el Show (eltrece) y estaba cubriendo la temporada. Típico del verano, qué hacemos en la temporada… vamos a lo de Moria [Casán]. Ella muy amiga de Moria y en ese momento, Rincón también”.

“En ese momento Rincón estaba viviendo con Moria. Está Galo de testigo. En ese momento Belén fue a cubrir con el móvil y después, como es común en la casa de un famoso, te quedás a comer o te invitan a la pileta. Y resulta que aparecieron Los Grosos, los cantantes, y todos los personajes bizarros (...) Todo muy divertido y después, parece que a la tarde, Andrea subió a la habitación donde estaba Belén”, sostuvo De Brito, que contó la anécdota gracias a una fuente cercana de la producción de Este es el Show.

“Parece que se pusieron a hablar”, siguió Ángel y agregó: “Y justo Belén había cortado con su primer novio. Con Damián. Ahí, después hablando, Francese sintió que Rincón la quiso besar. Como que la arrinconó. Y bueno, se disolvió la situación porque Belén no quiso y se rieron de la situación, como pasa entre adultos”.

Después de aquel episodio confuso, el conductor de LAM describió un hecho que descolocó a los presentes dentro de la casa de Moria: “Parece que después, al rato, enloqueció Rincón frente a todos los invitados y empezó, no como esto [en referencia a la situación que se vivió en PH] sino mucho más fuerte. Es ahí cuando empezó el quilombito y por eso Belén se acuerda tanto”.

Acerca de lo que sucedió en el programa de Telefe, De Brito dijo cómo resolvió la producción de PH el momento tenso que se vivió en el estudio frente al malestar de las invitadas. “Tanto Andy como el Russo, su productor, le pidieron a Belén que para poder terminar la grabación, que se disculpe con Rincón”, concluyó.

¿Cómo fue el cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese?

Al programa de PH, Podemos Hablar, el cual se espera que se emita el sábado 14, como invitadas estuvieron: Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía “Jujuy” Jiménez. Esta última fue quien, un día después de la pelea en el estudio de grabación, deslizó algunos detalles.

En diálogo con LAM, Jujuy recordó: “Fue un momento heavy para todos. Ese momento fue raro, nadie se lo esperaba. Nos pusimos todos re nerviosos, Andy no sabía qué hacer. Nos desencajó a todos. Belu lo hizo todo con humor y buena onda, nunca se imaginó la reacción de Andre. Ella no estaba para contar anécdotas. En mi caso yo me hubiese reído. Si tengo ganas de contarlo lo cuento, creo que si te enojás es peor”.

Y sumó: “Andre explicó que tiene un trastorno de la personalidad, que hace que sienta el 30% más que cualquier otra persona. Es mucho más sensible. Ella lo hablaba como una patología y habla de lo que sucedió. Lo bueno es que pasó un tiempito y terminó dándole un abrazo. Incluso fuera de cámara”. Luego de ello, la actriz tomó un vaso de agua y la situación se tranquilizó, por lo que se logró finalizar con lo pactado.