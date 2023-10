escuchar

La canela es uno de esos condimentos indispensables para la cocina cotidiana. La utilizamos en todo tipo de platos debido a su peculiar e inigualable sabor. No obstante, además de ser deliciosa, tiene muchos beneficios para nuestra salud, entre ellos se encuentra la capacidad de bajar los niveles de azúcar en sangre. Lo que la convierte en un alimento auxiliar en el tratamiento de enfermedades como la diabetes.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, la diabetes mellitus fue la tercera causa de muerte más común en México, solo por debajo del Covid-19 y enfermedades del corazón. Aunque vale resaltar que muchos de los fallecidos a causa de la pandemia tenían comorbilidades, entre ellas, precisamente, diabetes. De hecho, de acuerdo con la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en este país, a la fecha de la última actualización, un 37% de los fallecidos por Covid-19 padecían diabetes.

El condimento para bajar los niveles de azúcar en sangre Pexels

Como bien se sabe, la enfermedad causa altos niveles de azúcar en sangre debido a que el cuerpo no produce o no regula adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a las células de nuestro cuerpo a transformar la glucosa en energía. Si no se atiende a tiempo, la diabetes puede causar ceguera, insuficiencia renal, impotencia sexual y amputaciones. Sin embargo, si se controla se pueden evitar muchas de estas consecuencias. Aquí es donde entra la canela.

¿Qué es la canela y cómo puede bajar los niveles en sangre?

La canela es una especia aromática que se deriva de la corteza de varias especies de árboles Cinnamomum. Se separa de la corteza y luego se somete a un proceso de secado para enroscarse y obtener los clásicos rollitos marrones que todos conocemos.

De acuerdo a diversos estudios científicos, la canela presenta diversas propiedades medicinales. Según el portal de salud estadounidense Healthline, este condimento contiene una alta cantidad de antioxidantes, importantes para reducir el estrés oxidativo que daña nuestras células a largo plazo.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition mostró que el consumo de 500 miligramos de extracto de canela diariamente durante 12 semanas disminuyó un marcador de estrés oxidativo en un 14% en adultos con prediabetes. Algo de suma importancia debido a que este proceso de oxidación se ha asociado a la aparición de todas las enfermedades crónicas, como la mencionada.

Por otro lado, un estudio publicado en la misma revista científica demostró cómo la canela imita los efectos de la insulina aumentando el transporte de glucosa a las células. Esta especia también baja los niveles de azúcar en sangre, al hacer más sensible el cuerpo a la insulina. Un estudio publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism reunió a siete hombres que mostraron una mayor sensibilidad a la insulina después de comer canela, un efecto que duró hasta 12 horas.

¿Cómo agregar la canela a mi dieta para bajar mis niveles de azúcar?

Antes de agregarla a tu dieta para bajar los niveles de azúcar en sangre, es muy importante que consultes a tu médico, principalmente si sos diabético. La Clínica Mayo advierte que en personas con enfermedad hepática, la canela puede llegar a ser perjudicial. Además de que, en personas sanas, los bajos niveles de azúcar pueden causar también diversos problemas de salud. Aunque en general se puede decir que este condimento es seguro de consumir.

La canela es ideal para el organismo Miguel A. Padriñán / Pexels

Un estudio publicado en el Annals of family medicine demostró que quizá la mejor forma de agregar la canela a tu dieta es en ayunas. Una revisión de 543 personas con diabetes tipo 2 encontró que tomarla sin haber comido antes se asoció con una disminución promedio de más de 24 mg/dL de glucosa.

No obstante, recuerda que aunque la canela es muy buena, aún falta más investigación para observar todas sus potenciales bondades. Ningún alimento cura las enfermedades por sí solo. El mejor tratamiento es una combinación de asistencia médica, dieta balanceada y ejercicio físico.