Reina Rebelde, así es la marca latina de belleza inspirada en una novela que llegó a Macy’s

Si bien el número de latinos que migran a Estados Unidos es cada vez más alto, la gran mayoría intenta mantener sus costumbres culturales en su nuevo lugar de residencia. Tal es el caso de Regina Merson, que dejó su carrera para fundar Reina Rebelde en busca de reflejar su identidad de mujer mexicana en el país norteamericano. Esta es la historia de la marca de productos de belleza que está inspirada en una novela y llegó a grandes cadenas como Macy’s.

Abandonó su carrera y entró al maquillaje

Luego de pasar su infancia en Guadalajara, México, Regina Merson se mudó a Estados Unidos y se recibió de abogada en la Universidad Yale de Connecticut. Sin embargo, un día decidió abandonar su carrera para seguir su obsesión por el maquillaje y crear su propia empresa. Así es como surgió Reina Rebelde, que ofrece productos de belleza que representan su personalidad y fiereza, tal como indica NBC News.

Regina Merson y su mamá, la mujer que despertó su pasión por el maquillaje Credito personalizado: Instagram: @reginamerson

“La verdadera diferencia entre los emprendedores y los demás no es que ellos posean un don especial, sino que su tolerancia para superar los reveses, aprender de los fracasos y su apetito por el riesgo pueden estar más desarrollados”, explicó Merson a Forbes.

“En mi caso, soy una estudiante eterna y trato de replantear todas las frustraciones como oportunidades para aprender algo nuevo y desarrollar una experiencia en otra área”, agregó.

La historia que inspiró la creación de Reina Rebelde

De acuerdo con la revista Emperifollá, las raíces de Reina Rebelde se encuentran en la infancia de Merson, cuando, sentada a los pies de su madre soltera, la veía prepararse para salir con sus amigas. “Todo giraba en torno al maquillaje, pero también al ritual”, comentó. “Se maquillaba primero los ojos, luego la cara, luego el pelo y luego se empolvaba. Vi lo metódica que era con las cosas. Siempre parecía un acontecimiento”.

Pese a esto, la fundadora de Reina Rebelde reconoció la influencia de las novelas mexicanas en su obsesión con el maquillaje. “Me encantaba Rosa Salvaje”, expresó, y detalló que le llamaba la atención el hecho de que el rímel de las mujeres que la protagonizaban no se les corría a pesar de llorar de forma dramática. Hoy en día, su marca vende un lápiz labial con el nombre del telefilm.

La marca tiene varias líneas pensadas para las mujeres latinas Credito personalizado: Instagram: @reinarebelde

Por otro lado, Merson confesó que no la dejaban usar maquillaje cuando era menor. No obstante, sus ganas de comenzar a utilizarlo la llevaron a ponerse, a escondidas, un poco de brillo labial en una fiesta. “Recuerdo que fruncí los labios pensando que me iban a atrapar. Después de eso, no podía esperar, siempre preguntaba cuándo me permitirían usar ciertas cosas”. Tras esto, empezó a negociar con su madre y “llegamos a la conclusión de que, cuando tuviera 15 años, podría usar rímel y delineador de ojos”, sentenció.

De esta manera, Merson tiene presente el mundo del maquillaje desde temprana edad, lo que la llevó a lanzar Reina Rebelde en 2016. Se trata de una empresa operada y de propiedad latina, además de ser “la primera marca en este espacio que se creó de manera auténtica para nuestra comunidad y que ofrecía productos de calidad”, señaló su fundadora.

La línea de maquillajes de Regina Marson está inspirada en las novelas televisivas mexicanas credito personalizado: Instagram: @reinarebelde

Los productos de belleza de Reina Rebelde

Según el sitio oficial de Reina Rebelde, sus colecciones son un reflejo perfecto de la identidad de Merson como mujer mexicana en Estados Unidos, y están disponibles en grandes cadenas como Macy’s. Los productos de maquillaje incluyen kits de contorno, paletas de sombras de ojos, labiales y delineadores de ojos líquidos, y se pueden encontrar en su tienda en línea.

Algunas de las colecciones de Reina Rebelde son:

Bold Lip Color Stick: tonos de labiales cremosos, pigmentados y de cobertura total.

tonos de labiales cremosos, pigmentados y de cobertura total. Lip Brilliance: tonos de brillos labiales suaves y de cobertura total con sabor a menta dulce.

tonos de brillos labiales suaves y de cobertura total con sabor a menta dulce. Rebel Eye Definer Liquid: fórmula de delineador líquido pigmentado de larga duración con un acabado semibrillante y tres tonos diferentes.

fórmula de delineador líquido pigmentado de larga duración con un acabado semibrillante y tres tonos diferentes. 4 Play Wet Dry Eye Color: serie de cuartetos de sombras de ojos con tonos suaves y aterciopelados en colores perlados y mate.

serie de cuartetos de sombras de ojos con tonos suaves y aterciopelados en colores perlados y mate. Rebel Eye Paints for Brows + Eyes: pomadas resistentes al agua diseñadas para rellenar las cejas, definir los arcos, delinear los ojos o usarse como base de sombra de ojos.

LA NACION