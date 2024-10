Republicanos acusan a Biden de haber insultado a los partidarios de Trump

Los republicanos acusaron este martes al presidente estadounidense, Joe Biden, de haber llamado "basura" a los seguidores de su predecesor y candidato a la Casa Blanca Donald Trump.

En una videollamada con la oenegé Voto Latino, Biden abordó la polémica que estalló después de que uno de los teloneros de un mitin de Trump en Nueva York dijera el domingo que Puerto Rico es como una "isla flotante de basura".

"La única basura que veo flotando ahí fuera son sus seguidores", dijo Biden. "Su, su, su demonización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense", añadió.

En un comunicado, la Casa Blanca precisó que Biden se refería a la retórica de Trump, no a sus partidarios.

"El presidente se refirió a la retórica de odio en el mitin del Madison Square Garden como 'basura'", dijo el portavoz Andrew Bates.

La vicepresidenta Kamala Harris libra una batalla electoral muy reñida contra Trump por la Casa Blanca, a falta de una semana para el día de las elecciones.

El equipo de campaña de Trump calificó de "terribles" los comentarios de Biden.

"Esta gente. Terrible, terrible, terrible decir una cosa así", comentó Trump en un mitin en Pensilvania.

Comparó los comentarios con cuando Hillary Clinton -que compitió con Trump por la presidencia en 2016- dijo que la mitad de los seguidores del republicano eran "deplorables".

"Basura, creo que es peor, ¿no?", bromeó Trump en Pensilvania.

El compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, calificó las palabras de Biden de "repugnantes".

"Kamala Harris y su jefe Joe Biden están atacando a la mitad del país", sostuvo.

En el mitin de Nueva York el humorista Tony Hinchcliffe también hizo comentarios racistas sobre la vida sexual de los afroestadounidenses y los migrantes hispanos.

Los puertorriqueños, territorio insular estadounidense en el Caribe, no pueden votar en las elecciones, salvo si residen en uno de los 50 estados continentales más el distrito de Columbia.

El martes, Trump se distanció de los comentarios del cómico.

"No sé si es para tanto o no, pero no quiero que nadie haga bromas desagradables o estúpidas", declaró a la cadena Fox News. "Probablemente, no debería haber estado allí".

