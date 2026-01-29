Republicanos temen que caos migratorio les reste posibilidades en las elecciones legislativas

WASHINGTON (AP) — Miembros del Partido Republicano se muestran cada vez más preocupados ante la posibilidad de que las redadas migratorias se conviertan en una carga política de cara a las próximas elecciones legislativas, luego de que dos personas fueron abatidas por agentes federales durante los operativos en Minneapolis.

Aunque son pocos los que están dispuestos a distanciarse públicamente del presidente Donald Trump, las críticas han ido en aumento mientras los republicanos presionan a la Casa Blanca a cambiar de dirección. Un inminente plazo para aprobar una iniciativa presupuestaria para el final de la semana ha llevado el tema a un punto crítico en el Congreso, donde los demócratas prometen bloquear la financiación de Seguridad Nacional si no hay cambios significativos.

"Esto se trata de recuperar la confianza del pueblo estadounidense en este tema, y realmente creo que vamos perdiendo en un asunto en el que deberíamos ir ganando", aseguró el senador Thom Tillis.

Tillis, un republicano por Carolina del Norte, se retirará al final de su mandato, por lo que está más dispuesto que otros miembros de su partido a hablar con franqueza sobre cómo están lidiando con la indignación por las muertes en Minneapolis al tiempo que tratan de evitar enfrentarse a Trump.

Pero hay otros republicanos que han alzado la voz después de las muertes de Alex Prett y Renee Good en Minneapolis en las últimas semanas.

"El gobierno ha perdido el control de la narrativa", dijo Jason Roe, estratega republicano que trabaja en campañas rumbo a los próximos comicios. "No podemos escapar de lo que está sucediendo en Minneapolis".

Históricamente, el partido en control de la Casa Blanca pierde terreno en el Congreso durante las elecciones de mitad de período. Los republicanos también han tenido dificultades en elecciones en las que Trump no aparece en la boleta, un patrón que continuó el año pasado en Nueva Jersey y Virginia.

"Los demócratas están muy, muy enojados y están impacientes por ir a votar", explicó Roe. "Y simplemente no veo eso en ninguna encuesta que haya visto del lado republicano".

Noem en la mira de las críticas

Para los republicanos que no se sienten cómodos con las tácticas del gobierno, pero que se han mostrado reacios a criticar directamente a Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se ha convertido en el punto focal de su ansiedad.

"Creo que en estos momentos tenemos una secretaria que necesita rendir cuentas del caos y algunas de las tragedias que hemos visto", subrayó la senadora Lisa Murkowski, quien afirmó que Noem debería renunciar. Añadió que "necesitamos claridad y responsabilidad por el caos y la tragedia que hemos visto".

Trump ha dicho que Noem está "haciendo un muy buen trabajo" y permanecerá en el cargo. Los demócratas señalaron que debería ir a juicio político, aunque no tienen la influencia necesaria en el Capitolio para iniciar un proceso.

La inmigración ha sido uno de los temas emblemáticos de Trump y los votantes se mostraron más propensos a aceptar su postura en 2024 que en campañas anteriores. Los republicanos mantienen un abrumador apoyo a su trabajo en materia de inmigración, según una encuesta de Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos realizada en enero.

Tillis, quien también ha pedido la salida de Noem, aseguró que el presidente está poniendo en riesgo ese apoyo.

"Ganó con un mensaje contundente sobre inmigración", subrayó Tillis. "Y ahora nadie habla de eso. Nadie habla de fronteras seguras. Hablan de la incompetencia de la titular de Seguridad Nacional".

Las preocupaciones se han extendido a Maine, hogar de una de las contiendas para el Senado más competitivas del país. La senadora Susan Collins, quien busca la reelección, dijo el martes que había pedido al gobierno la suspensión de las redadas migratorias en su estado y en Minnesota.

Republicanos usan financiación del gobierno para expresar su oposición

Los legisladores están utilizando el plazo del 31 de enero para aprobar una iniciativa de financiación gubernamental como una táctica de presión para provocar cambios. Trump ya ha promulgado seis de los 12 proyectos de ley de gasto anual para el ejercicio fiscal actual, pero otros seis siguen a la espera de su aprobación en el Senado, incluida la financiación para Seguridad Nacional.

Cada vez más senadores republicanos han dicho que estarían abiertos a la exigencia de los demócratas de separar los fondos para Seguridad Nacional de un paquete más amplio para un debate adicional, mientras aprueban los iniciativas restantes.

Otros republicanos han adoptado una postura más cautelosa. El senador Ted Budd publicó en redes sociales que, aunque apoya los objetivos de Trump en materia de inmigración, conserva la esperanza de que la decisión del presidente de reorganizar al personal en Minnesota conduzca a operaciones "ordenadas y sistemáticas" enfocadas en los delincuentes más peligrosos.

Ha habido un notable cambio de tono en la cúpula después de que Pretti fue abatido el sábado. En una entrevista con la cadena ABC News la noche del martes, el presidente dijo que esperaba que la presencia del zar fronterizo Tom Homan —quien esta semana reemplazó al comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino como su punto de contacto en el terreno— permita una operación "un poco más relajada" y "desescalada" en Minneapolis.

Pero Trump reaccionó con enojo cuando el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que quería que el Departamento de Seguridad Nacional ponga fin a su operación "lo más rápido posible", respondiendo en redes sociales que el alcalde estaba "jugando con fuego".

