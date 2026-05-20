Reservas comerciales de petróleo en EE.UU. caen más de lo previsto la última semana

Las reservas comerciales de petróleo crudo registraron una caída mayor de lo esperado la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la Eia.

Durante el período de siete días que finalizó el 15 de mayo, las reservas comerciales disminuyeron en casi 7,9 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una caída de 2,5 millones, según el consenso establecido por la agencia Bloomberg.

Según la Eia, la Reserva Estratégica de Petróleo (Rep) perdió casi 10 millones de barriles durante el mismo período, a su nivel más bajo desde julio de 2024, mientras el gobierno estadounidense intenta mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio.