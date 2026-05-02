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Resultado de la carrera esprint del GP de Miami de Fórmula 1

Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, disputada el sábado en el Autódromo Internacional

Resultado de la carrera esprint del GP de Miami de Fórmula 1
Resultado de la carrera esprint del GP de Miami de Fórmula 1Darko Bandic - AP

Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, disputada el sábado en el Autódromo Internacional de Miami (5,412 km):

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 29:15.045

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 29:18.811

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 29:21.296

4. George Russell (GBR/Mercedes) 29:27.996

5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 29:28.684

6. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 29:28.822 (*)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 29:36.710

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 29:45.570

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 29:50.391

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 29:52.015

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 30:03.483

12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 30:12.017

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 30:12.410

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 30:13.549

15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 30:14.403

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 30:31.112

17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 30:31.736

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 30:32.671

19. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 30:43.218

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 30:44.642

(*) Kimi Antonelli fue penalizado con cinco segundos.

Abandonos:

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

AFP
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