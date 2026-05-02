Resultado de la carrera esprint del GP de Miami de Fórmula 1

Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, disputada el sábado en el Autódromo Internacional de Miami (5,412 km):

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 29:15.045

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 29:18.811

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 29:21.296

4. George Russell (GBR/Mercedes) 29:27.996

5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 29:28.684

6. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 29:28.822 (*)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 29:36.710

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 29:45.570

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 29:50.391

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 29:52.015

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 30:03.483

12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 30:12.017

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 30:12.410

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 30:13.549

15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 30:14.403

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 30:31.112

17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 30:31.736

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 30:32.671

19. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 30:43.218

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 30:44.642

(*) Kimi Antonelli fue penalizado con cinco segundos.

Abandonos:

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)