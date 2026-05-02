Resultado de la carrera esprint del GP de Miami de Fórmula 1
Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, disputada el sábado en el Autódromo Internacional
Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, disputada el sábado en el Autódromo Internacional de Miami (5,412 km):
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 29:15.045
2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 29:18.811
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 29:21.296
4. George Russell (GBR/Mercedes) 29:27.996
5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 29:28.684
6. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 29:28.822 (*)
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 29:36.710
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 29:45.570
9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 29:50.391
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 29:52.015
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 30:03.483
12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 30:12.017
13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 30:12.410
14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 30:13.549
15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 30:14.403
16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 30:31.112
17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 30:31.736
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 30:32.671
19. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 30:43.218
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 30:44.642
(*) Kimi Antonelli fue penalizado con cinco segundos.
Abandonos:
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)