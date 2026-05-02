Nuevo estudio revela cuáles son las razas de perro más inteligentes
La investigación comparó los resultados de los animales en tres grandes categorías para determinar el listado final
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Un nuevo estudio analizó los comportamientos de distintas razas de perro a partir de tres indicadores generales y evaluó sus respuestas. A partir de los datos elaboró un listado sobre cuáles son las diez más inteligentes y las fortalezas de cada una.
Border Collie es la raza de perro más inteligente, según un estudio
Un estudio llevado a cabo por Stanley Coren, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia Británica, analizó 120 razas de perros y concluyó que el Border Collie es la más inteligente.
Según la investigación, retomada por el American Kennel Club, el 51% de la inteligencia de un perro proviene de sus genes, mientras que el 49% se basa en las circunstancias ambientales.
La razón por la cual la raza Border Collie quedó en el primer lugar es que se trata de una especie de pastoreo que es muy rápida y puede superar fácilmente a otros perros. Son animales con mucha energía, atléticos y competitivos que disfrutan de diferentes tareas.
Las 10 razas de perros más inteligentes, según el estudio
Contando el primer lugar mencionado, estos fueron los diez primeros puestos en inteligencia de estos animales que asignó el estudio:
- Border Collie. Destacado por su energía, velocidad y facilidad para superar a otros perros en muchas tareas.
- Caniche. En sus diferentes variedades como toy, miniatura y estándar, se trata de una raza que puede seguir instrucciones y aprender rápidamente.
- Pastor alemán. En todo el mundo es conocido como un animal de servicio, valiente y muy inteligente. Es necesario entrenarlo y realizar tareas con regularidad para desarrollar su potencial.
- Golden Retriever. Es una raza atlética que aprende rápidamente y siempre está dispuesta a complacer a su dueño. Suele superar a otros perros en pruebas de obediencia.
- Doberman Pinscher. Es considerada una raza de trabajo. De hecho, fue desarrollada específicamente para tareas de protección. Se trata de un perro muy perceptivo y obediente.
- Pastor de Shetland. Es muy hábil en el pastoreo de ovejas y en un hogar se convierte en un excelente cuidador de niños. Destaca por ser rápido, ágil y atlético.
- Labrador Retriever. Es un perro amigable, activo y cariñoso que puede realizar diversas tareas en campo o en casa.
- Papillon. Destaca porque es la única raza del grupo de perros de compañía que aparece en la lista. A pesar de su pequeño tamaño, demostró ser muy inteligente, ágil y rápido.
- Rottweiler. Es conocido por su seguridad y fuerza. Tiene gran capacidad de razonamiento y puede convertirse en un gran guardián.
- Pastor australiano. Se trata de una raza de pastoreo que trabaja incansablemente. Los dueños de estos perros deben saber que necesitan desafíos constantes.
Cómo se midió la inteligencia de los perros en el estudio
El estudio del profesor Coren explicó cuáles son los elementos que determinan la capacidad de entendimiento de estos animales:
- Instinto. Se mide su tendencia natural a realizar tareas específicas, como recuperar, proteger o pastorear, sin necesidad de que exista ningún tipo de entrenamiento.
- Adaptación y resolución de problemas. En este punto se evalúa qué tan capaces son de aprender por sí mismos, por ejemplo, cómo sortear un obstáculo, abrir una caja o sacar comida de un tubo.
- Entrenamiento formal. En este caso se mide qué tanto son capaces de comprender el lenguaje humano y realizar diversas tareas a través de señales e instrucciones claras.
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