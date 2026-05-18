Resultados de las semifinales de conferencia de la NBA

Resultados de los partidos de las semifinales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
-- Detroit Pistons (n.º 1) - Cleveland Cavaliers (n.º 4)
(Cavaliers ganaron la serie 4-3)
5 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 111-101
7 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 107-97
9 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons 116-109
11 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons 112-103
13 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 113-117 (prórroga)
15 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons 94-115
17 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 125-94
-- New York Knicks (n.º 3) - Philadelphia 76ers (n.º 7)
(Knicks ganaron la serie 4-0)
4 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 137-98
6 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 108-102
8 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks 94-108
10 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks 114-144
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (n.º 1) - Los Angeles Lakers (n.º 4)
(Thunder ganó la serie 4-0)
5 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 108-90
7 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 125-107
9 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder 108-131
11 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder 110-115
-- San Antonio Spurs (n.º 2) - Minnesota Timberwolves (n.º 6)
(Spurs ganaron la serie 4-2)
4 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 102-104
6 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 133-95
8 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs 108-115
10 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs 114-109
12 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 126-97
15 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs 109-139