Ron DeSantis vs. Kamala Harris: el roce político frente a los huracanes Helene y Milton

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, han protagonizado un intenso roce político en medio de la respuesta a los huracanes Helene y Milton.

Frente a la devastación y las situaciones de emergencia generadas por ambos fenómenos climáticos, las tensiones entre las dos figuras políticas han escalado. En este contexto, dejaron en claro sus diferencias sobre cómo gestionar la crisis y el papel de la política en este tipo de situaciones.

En una serie de mensajes en la red social X (anteriormente Twitter), la candidata a presidenta agradeció a los primeros respondedores y destacó la importancia de la colaboración entre comunidades para enfrentar estos fenómenos Mark Schiefelbein - AP

Los primeros roces DeSantis vs. Harris

Los primeros roces surgieron tras el paso del huracán Helene, que afectó gravemente a Florida y otros sectores de Estados Unidos. En una serie de mensajes en la red social X (anteriormente Twitter), la candidata a presidenta remarcó la importancia de la colaboración entre comunidades para enfrentar estos fenómenos.

“Momentos de crisis sacan lo mejor de nosotros”, escribió Harris en uno de sus mensajes y destacó la labor de algunos estados. Pese a esta afirmación, la líder demócrata no tuvo respuesta al intentar comunicarse directamente con el mandatario de Florida.

Según informó NBC News, DeSantis no atendió las llamadas de Harris tras el huracán Helene, ya que, según sus asesores, el acercamiento de la vicepresidenta “parecía político”. El gobernador negó haber recibido ese contacto, pero su equipo admitió que optaron por no responderlas debido a la percepción de que la vicepresidenta aprovechaba la situación para obtener ventajas. “Kamala estaba tratando de comunicarse y no respondimos”, indicó un funcionario al medio mencionado.

Ron DeSantis pidió abastecerse frente a la llegada del huracán Milton Ron DeSantis

El huracán Milton y las tensiones continuas entre Kamala Harris y Ron DeSantis

Aunque DeSantis ha evitado hablar con Harris, sí mantiene contacto con el presidente Joe Biden. Frente a los informes de que no había respondido llamadas, la Casa Blanca confirmó que DeSantis habló directamente con el presidente de EE.UU. sobre los esfuerzos de recuperación tras el huracán Helene y las preparaciones para la inminente llegada de Milton. “Hemos aprobado todo lo que necesitamos y si necesitamos más ayuda, no dudaré en llamarlo”, señaló DeSantis en una conferencia de prensa posterior.

La relación entre DeSantis y Biden, aunque también marcada por diferencias políticas, parece haber sido más fluida en este contexto de emergencia. No obstante, Harris se mostró crítica ante la actitud del gobernador. En declaraciones recientes, la vicepresidenta subrayó que en estos momentos es esencial “poner a las personas primero” y no jugar “juegos políticos”.

Con la llegada del huracán Milton, la situación no ha mejorado. En otro mensaje en X, Harris informó que la administración de Biden ya aprobó una declaración de emergencia para Florida, lo que permitiría movilizar recursos federales rápidamente.

“Si podrían verse afectados por la tormenta, sigan las indicaciones locales, cuiden unos de otros y manténganse a salvo”, escribió la vicepresidenta, que instó a los residentes a seguir las recomendaciones de evacuación y seguridad.

El huracán Milton escaló a categoría cinco Zoom Earth

DeSantis, por su parte, reiteró su agradecimiento a las autoridades federales por el apoyo recibido, aunque continúa su distancia con Harris. En una entrevista a Fox News, el gobernador comentó: “Ella no tiene un papel en este proceso. Estoy en contacto con el presidente de los Estados Unidos y con la directora de FEMA. Estamos manejando todos nuestros recursos estatales”.

LA NACION