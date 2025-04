Qué puede pasar con la factura de electricidad en Carolina del Sur: ¿habrá aumentos?

El Senado de Carolina del Sur aprobó una legislación que habilita a las empresas de servicios públicos solicitar aumentos de tarifas más frecuentes. Esto sería durante cinco años consecutivos y todavía está sujeto a la aprobación de la Casa de Representantes y luego la Comisión de Servicio Público.

La aprobación del proyecto de ley

El pasado 3 de abril, el Senado estatal de Carolina del Sur aprobó el proyecto de ley, conocido como Ley de Seguridad Energética, en una votación que terminó con un resultado de 41 a 3, según Newsweek. En caso de seguir su curso, esta legislación le permitiría a las empresas de servicios públicos reguladas en el estado solicitar incrementos en las tarifas durante cinco años consecutivos.

La legislación actual establece que estas compañías suelen someterse a revisiones de tarifas con menor frecuencia a través de procedimientos más amplios que también evalúan sus márgenes de ganancia y sus operaciones generales.

Los incrementos podrían ser anuales y por cinco años (Archivo) Archivo

Este nuevo proyecto de ley busca, en cambio, abordar los aumentos proyectados en la demanda de electricidad; y los legisladores estatales utilizaron el creciente uso residencial, comercial e industrial para apoyar la medida, incluidos los centros de datos que consumen mucha energía.

De todos modos, todavía resta la aprobación de la Casa de Representantes, porque el Senado introdujo cambios en la iniciativa original, y también en la Comisión de Servicio Público.

Las voces oficiales

Uno de los legisladores que no se mostró a favor de la disposición fue Shane Massey, el líder de la mayoría del Senado estatal que, como señaló Newsweek, marcó: “No estoy del todo convencido. El hecho de que las empresas de servicios públicos lo deseen con tanta vehemencia no beneficia a los contribuyentes. No tienen la obligación de velar por los contribuyentes. Tienen la obligación de velar por los accionistas”.

Shane Massey fue uno de los principales opositores al proyecto (Foto: @shanemassey)

Tom Young, otro senador estatal, se paró en la vereda de enfrente: “Esto evita que los consumidores sufran un impacto brusco en las tarifas. Requiere ajustar las tarifas anualmente para evitar el impacto de un gran aumento tras años de inversiones no recuperadas y costos operativos”.

Gil Gatch, representante estatal de Carolina del Sur, valoró la idea de cambio y aseguró que “Carolina del Sur estuvo al borde de una crisis energética durante demasiado tiempo. Con una red eléctrica obsoleta y una de las poblaciones de más rápido crecimiento del país, es hora de actuar” y que “si no actuamos, corremos el riesgo de enfrentar los mismos desafíos energéticos que California: apagones continuos, costos desorbitados y suministro eléctrico inestable”.

¿Qué pasará a corto plazo?

El proyecto de ley regresará a la Casa de Representantes para que revise las modificaciones del Senado. Los legisladores podrían votar a favor de aceptar las revisiones o convocar un comité para negociar una versión final.