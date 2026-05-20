Rubio ofrece a cubanos una "nueva relación" entre EE.UU. y Cuba en un mensaje especial en video

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video difundido el miércoles, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión

El mensaje muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español. Se divulga cuando se espera que, en horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro.

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", dijo el secretario de Estado.