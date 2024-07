Samsung advierte a millones de usuarios en Estados Unidos que no instalen estas aplicaciones

Escuchar

Samsung realizó un cambio radical en el sistema operativo de sus equipos con el fin de cambiar el funcionamiento de Android en Estados Unidos. Con esta modificación, el sistema operativo de esos teléfonos redobla la apuesta, aumenta las restricciones que presenta la actualización de Android 15 e intenta detener la verdadera amenaza para los usuarios de Android que proviene de las descargas en otras aplicaciones o instalaciones directas.

Estos sitios no ofrecen las mismas garantías que podría ofrecer la Play Store de Google y además se expone al dispositivo a posibles amenazas.

El sistema operativo Android reconoce las aplicaciones que son descargadas a través de tiendas oficiales o de otros sitios. La diferencia radica en que, debido a su configuración predeterminada, este sistema permite la descarga de apps de tiendas no oficiales, lo cual representa un potencial peligro.

La función por defecto en los dispositivos de Samsung

Si bien Play Protect de Google analiza periódicamente el dispositivo, no tiene la misma eficacia de detección que la Play Store. Por otro lado, Google tiene la idea de incorporar inteligencia artificial en Android 15 para poder detectar posibles amenazas en tiempo real, pero todavía no hay un plazo estimo para su llegada

Según informa Forbes en un artículo, con la nueva actualización de One UI 6 de Android 14, Samsung le agregó una seguridad mejorada mediante una función denominada Auto Blocker que protege al dispositivo y sus datos, al evitar la instalación de una aplicación proveniente de fuentes que no estén autorizadas y bloqueándola de manera inmediata.

Por el momento, esta configuración se debe habilitar de forma manual en el teléfono, pero Samsung anunció que a partir de su próxima actualización One UI 6.1.1 se activará de forma automática. Además, se agregarán nuevas funciones de seguridad, incluyendo las restricciones máximas. A pesar de la negativa de varios usuarios, este modo de seguridad hará la diferencia en la seguridad de los dispositivos Galaxy y mantendrá el equipo y sus datos a salvo.

La nueva función Auto Blocker de Samsung te protegerá de las aplicaciones maliciosas

Las recomendaciones de Samsung para los smartphones

Samsung enumera una serie de recomendaciones para la protección de los dispositivos: activar la protección de aplicaciones, bloquear las aplicaciones de administración desde el dispositivo, bloquear la descarga automática de archivos adjuntos, bloquear hipervínculos y vistas previas, borrar los datos de ubicación cuando se comparten imágenes, y por último, bloquear álbumes compartidos

Según informo Android Authority, los nuevos teléfonos inteligentes y tablets Galaxy que recibirán la actualización One UI 6.1.1, Samsung ha decidido bloquear a los usuarios para que no puedan descargar aplicaciones que no sean de las tiendas oficiales. Asimismo, en este artículo se menciona que a los usuarios que no les haya causado mucha gracia este tipo de bloqueos, de todos modos podrán desactivar el bloqueador automático y de esta forma poder acceder a estas aplicaciones.

En las últimas semanas, Google confirmo que se implementaran una serie de cambios en la Play Store, entre los cuales está la eliminación de miles de apps de baja calidad con el fin de mejorar las experiencias de los usuarios. Con esta disposición varias aplicaciones maliciosas quedarán inactivas y mejorará la seguridad de la tienda.

