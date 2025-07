El guiño de Terence Crawford a “Canelo” Álvarez antes de su pelea: lo comparó con Manny Pacquiao

A poco más de un mes de su pelea pactada contra Saúl “Canelo” Álvarez, Terence Crawford, lejos de ofender al mexicano, le lanzó un guiño al compararlo con una de las leyendas del deporte: Manny Pacquiao.

Qué dijo Terence Crawford sobre “Canelo” y Manny Pacquiao

Con el reciente regreso de Manny Pacquiao a los cuadriláteros, después de cuatro años de ausencia, la polémica se encendió. Terence Crawford sorprendió al asegurar que Saúl “Canelo” Álvarez es un boxeador superior al “Pacman”, avivando el eterno debate sobre quién es el mejor.

Careo entre "Canelo" Álvarez y Terence Crawford (Instagram @canelo)

La declaración surgió como parte de una dinámica del medio The Ring, que consistía en que el púgil estadounidense dijera si algunos boxeadores eran mejores o no que su próximo rival mexicano.

Los reporteros de The Ring le lanzaron varios nombres de figuras, como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. Crawford solo debía decir algo si pensaba que había un mejor boxeador que Saúl Álvarez: de lo contrario, debía guardar silencio.

Uno a uno mencionaron los nombres de los pugilistas y Terence guardó silencio, incluso cuando dieron el nombre de Manny Pacquiao, por lo que el reportero quedó sorprendido y esperó unos segundos más al pensar que Crawford diría que “Pacman” era mejor que el mexicano. Pero no fue así.

Sin embargo, el estadounidense no dudó en referir que tanto Mayweather Jr. como Dmitry Bivol son mejores peleadores que “Canelo”, aunque también señaló que Óscar de la Hoya, exsocio de Álvarez, no era mejor que su próximo rival.

“Canelo” Álvarez y la carrera de Terence Crawford

Durante un programa de podcast, que reunió a varias personalidades de la industria, entre ellos “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, el mexicano cuestionó la carrera profesional del estadounidense al decir que todavía no se enfrentó a ningún peleador de élite.

"Canelo" Álvarez durante su careo previo a la pelea contra Terence Crawford (Instagram @canelo)

“Si miras su carrera, no tiene, no me malinterpretes porque eres un buen peleador, pero mira su carrera, menciona a un solo peleador de élite, solo menciona uno”, señaló el pugilista mexicano, según publicó Récord.

A lo que Crawford respondió de inmediato que una de las figuras a las que se enfrentó es Viktor Postol, pero el mexicano desestimó a ese contrincante.

Después, Terence lanzó el nombre de Ricky Burns, pero el mexicano lo descalificó rápidamente, ya que mencionó que sin duda son buenos luchadores, pero no llegan a ser de élite.

Casi al final de la entrevista, Crawford indicó que por fin en septiembre pelearía con un “boxeador de elite”, al referirse a su encuentro con “Canelo”, a lo que el tapatío le respondió que ojalá que Turki Alalshikh, su promotor, le pague suficiente dinero porque va a ser la última pelea que tendrá.

Cuándo es la pelea entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Nevada, y se transmitirá en vivo a través de Netflix.

Horario de la pelea entre "Canelo" Álvarez y Terence Crawford (Instagram @canelo)

Para el encuentro están en juego los títulos en cuatro categorías que ostenta el mexicano (154, 160, 168 y 175 libras), en el que saldrá el nuevo monarca indiscutible del peso supermediano, de acuerdo con Dallas News.