San Francisco: el impactante video del choque múltiple que causó un Tesla en modo autónomo

Un impresionante accidente ocurrió el Día de Acción de Gracias en un túnel que comunica Yerba Buena Island con la bahía de San Francisco-Oakland, en California. En aquel momento, medios locales reportaron al menos siete autos involucrados y 16 personas lesionadas, aunque no estaba claro qué había causado el choque múltiple. Ahora, un nuevo video salió a la luz y señala la responsabilidad hacia los nuevos sistemas del auto Tesla, que se conducía en modo completamente autónomo.

“No tengo idea de cómo ese coche terminó encima del otro. Me encantaría saber cómo sucedió, porque parecía una locura”, afirmó Karen Lamadrid al canal estadounidense ABC7 News tras haber sido testigo en el lugar del siniestro. El reporte policial señaló que solo dos personas fueron trasladadas a un hospital, pero la explicación sobre el origen del accidente seguía en suspenso.

Con la incertidumbre generada desde entonces, el reportero Ken Klippenstein, de la revista The Intercept, logró conseguir fotografías y videos del accidente a través de una solicitud amparada en la Ley de Registros Públicos de California. “No me había dado cuenta de lo salvaje que es el negocio de los vehículos autónomos. Por ejemplo, no existen restricciones federales sobre las pruebas de vehículos autónomos en la vía pública”, señaló el periodista al compartir las imágenes.

Revelan el impactante video del choque múltiple que causó un Tesla en San Francisco

En el clip, captado por las cámaras de seguridad de la autopista San Francisco Bay Bridge, se observa cómo el automóvil Tesla Model S circula por uno de los carriles centrales y de pronto enciende la luz de giro a la izquierda. Repentinamente, invade el carril contiguo y luego frena en seco. Esto produjo un choque en cadena con otros siete vehículos que circulaban a una velocidad de unas 55 millas por hora (88,5 kilómetros por hora).

Previo al accidente en la autopista de San Francisco, otro suceso se registró en Ohio el 18 de noviembre pasado, cerca de la ciudad de Toledo. En ese incidente, un Tesla Model 3 se estrelló contra un todoterreno de la Patrulla de Carreteras de Ohio, que permanecía estacionado a un costado de la vía con las luces de emergencia encendidas. Los conductores de ambos vehículos resultaron lesionados.

Debate sobre la seguridad en la conducción autónoma

Para mala suerte de Elon Musk, propietario de Tesla, el accidente en San Francisco ocurrió unas horas después de su anuncio sobre un “hito importante” para el fabricante de autos eléctricos. “El modo Full Self-Driving Beta de Tesla ahora está disponible para cualquier persona en América del Norte que lo solicite desde la pantalla del automóvil”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter, junto con aplausos al equipo que desarrolló la opción de piloto automático.

El accidente ocurrió el mismo día en el que Elon Musk aplaudió a los desarrolladores del sistema de conducción autónoma @elonmusk - @abc7newsbayarea / Twitter

El innovador software Full Self-Driving permite que los vehículos Tesla se desplacen sin la intervención activa de una persona detrás del volante, aunque la recomendación del fabricante es que el conductor siempre esté atento. Unos días después del accidente, CNN Business reveló un informe de la Patrulla de Carreteras donde el conductor del Tesla accidentado en el túnel de San Francisco admitió que utilizaba esa opción de manejo al momento del choque. Esto activó las alertas de las autoridades que anunciaron investigaciones especiales al respecto.

“La agencia de seguridad vial del gobierno de Estados Unidos enviará equipos para investigar dos accidentes ocurridos durante noviembre en California y Ohio que involucran autos Tesla que podrían haber estado operando con sistemas de conducción automatizada”, informó un cable de la agencia Associated Press a finales de diciembre. No obstante, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés), divulgados por The Washington Post, los sistemas Autopilot o Full Self-Driving de Tesla están relacionados con al menos 273 choques de julio de 2021 a junio de 2022.

