Scaloni sobre los pocos minutos de Messi ante Ecuador: "no hay necesidad de arriesgar"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los pocos minutos de juego que tuvo el astro Lionel Messi en la victoria 1-0 de la Albiceleste sobre Ecuador, en un amistoso rumbo a la Copa América Estados Unidos-2024, y dijo que "hay veces que no hay necesidad de arriesgar".

"Hay veces que no hay necesidad de arriesgar, tanto con él (Messi) como con otros. Hoy no jugaron otros jugadores, como Otamendi. Di María tuvo sus minutos, Enzo (Fernández) volvió después de la operación. Hay que cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones", analizó Scaloni respecto del estado físico de los jugadores del seleccionado argentino.

"Estos partidos [amistosos] siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. En algunos casos, como el de Nahuel Molina, no queríamos arriesgarlo, no está al 100%", agregó Scaloni.

El DT remarcó que "quedan pocos días para dar la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo", además de confirmar que dará el plantel después del amistoso contra Guatemala, el viernes 14.

Respecto del encuentro jugado en el Soldier Field de Chicago, expresó que "me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, intentar dominar y crear situaciones".

Además, Ángel Di María, autor del gol del triunfo argentino, expresó que "el grupo (plantel) no cambió mucho. Tenemos algunos chicos jóvenes. Es importante seguir trabajando unidos como estamos para intentar seguir logrando objetivos".

"Ecuador es un rival que nos podemos encontrar (en la Copa América). Sabemos que es un torneo más que complicado, que va a partidos jodidos (difíciles), y éste fue un buen partido para ver cómo estamos, y creo que vamos por buen camino", amplió Di María, que se retirará de la selección cuando finalice la participación de Argentina en la Copa América.

LA NACION