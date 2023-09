escuchar

Una mujer que vivía en California mencionó los múltiples motivos por los que, a pesar de que durante un tiempo se mudó a Nueva York y le encantó, decidió volver a la costa oeste. Desde muy chica se trasladó hasta la Gran Manzana, donde se adaptó rápidamente al clima y a la gran variedad de oportunidades laborales y de entretenimiento que había. Sin embargo, con el pasar de los años volvió a su ciudad natal.

Melissa Wells le contó a Insider que nació y creció en el sur californiano hasta sus 13 años, cuando trasladaron a su padre a Nueva York por trabajo: “Por mucho que extrañaba el clima cálido y la proximidad a mi familia extensa, llegué a enamorarme de aspectos de la costa este, e incluso elegí mudarme a Boston para ir a la universidad”.

Permaneció ahí por muchos años y vio llegar cada una de las estaciones, pero a medida que se acercaba su graduación tenía que elegir un nuevo lugar donde vivir. Así, decidió volver a la ciudad donde nació, para alejarse del frío intenso del estado donde estaba viviendo: “Encontré mi camino de vuelta”, afirmó. Los motivos fueron:

El clima

Desde su perspectiva, un ambiente cálido provoca que los residentes tengan un mejor humor: “Creo firmemente que el clima frío debe pertenecer a mi aire acondicionado, el hielo a mis bebidas y la nieve a un cono, no a la ciudad”.

El clima de California es lo que más le agrada @ctrlmel/Instagram

La familia

Debido a que Melissa es de ascendencia afromexicana y casi todos sus seres queridos están en California, no pudo rechazar la opción de estar junto a ellos otra vez. “Extrañé la cultura mexicana mientras estuve en la costa este. Nunca entiendes lo bueno que es tener una familia cerca hasta que ya no tienes ese sistema de apoyo”, declaró para el medio citado.

La diversidad y la cultura

Wells mencionó que le parecía muy cómoda la forma en la que viven los californianos, respecto a su adaptación con otras culturas: “California también es conocida por aceptar personas independientemente de su origen étnico, religión u orientación sexual... siempre me he sentido bienvenida de una manera que no he encontrado igual en ningún otro lugar”.

La actitud relajada y positiva de la gente

La mujer opinó que la gente de la costa oeste vive más tranquila en el día a día, contrario a lo que sucede en el este, donde las personas se esfuerzan por siempre destacar y mantener un avance constante: “El ritmo ‘go-go-go’ tiene sentido para muchos, y en un momento prosperé en él, pero el agotamiento rápidamente me atrapó... en California rara vez tenemos prisa”.

El estilo de vida consciente de la salud

Por otro lado, destacó que le gusta la forma en la que se cuida la salud de las personas en California, gracias a la gran oferta de productos agrícolas que hay. “Los mercados de agricultores, repletos de frutas y verduras frescas, son una parte esencial de la región... Como alguien que lucha contra enfermedades crónicas, esto es importante para mi bienestar físico y mental”.

Los equipos deportivos de California

A pesar de que no es muy fanática de los deportes, Wells reconoció que no quería apoyar a ningún equipo que no fuera californiano: “No voy a abrirme a las críticas de Dodgers versus Angels, o LA Lakers versus Golden State Warriors, o LA Chargers versus LA Rams versus SF 49ers. California simplemente tiene tantos grandes equipos deportivos a los que seguir hasta los campeonatos”.

Parques temáticos

Otro de los motivos por los que la joven decidió regresar es la oferta de entretenimiento que hay: “Mucho para elegir, desde Disneyland y California Adventure en Anaheim, Universal Studios en Hollywood, Legoland California y SeaWorld en San Diego, hasta Six Flags Magic Mountain en Santa Clarita, Knott’s Berry Farm en Buena Park, Gilroy Gardens y Castle Park cerca de San Francisco”.

La joven no estaba dispuesta a dejar a un lado los parques temáticos de California @ctrlmel/Instagram

Fácil acceso a destinos turísticos

Sobre lo turístico, la californiana destacó que en su estado hay muchos lugares a los que se puede ir en auto o en avión sin tener que hacer viajes tan largos. Por un lado, está la autopista de la costa del Pacífico, la ruta panorámica “más larga e impresionante que existe y que puede llevarte a prácticamente todos lados”. Por otro, se encuentran “Portland, Seattle y Vancouver a un corto trayecto”.