Se olvidó su equipaje de mano en el mostrador de la aerolínea y no pudo creer lo que hicieron con él

Un pasajero evidenció cómo la trabajadora de una aerolínea le robaba parte de sus pertenencias y se deshacía del resto de su equipaje de mano. El pasado 19 de febrero, el hombre olvidó su valija en el mostrador de la compañía del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, en Nueva Orleans. Cuando volvió, ya no la encontró. Por eso, decidió pedir que se revisaran las cámaras y fue testigo de la alevosa actitud de la miembro del personal por la que ahora exige una explicación.

De acuerdo con KCAL News, el cliente, identificado como Keyonne Brooks, se había acercado al mostrador de la aerolínea antes de volar a su casa en Los Ángeles tras asistir a un funeral. Fue ahí donde dejó su valija. Al llegar a su destino, presentó un reclamo a objetos perdidos, pero cuando vio que sus artículos no aparecían, hizo una solicitud de registros públicos para obtener las imágenes de la puerta de embarque. “Tenía el presentimiento de que algo había salido mal”, expresó Brooks.

En el video difundido por el medio se exhibe el momento en el que el pasajero tenía una discusión con uno de los agentes justo antes de partir en su vuelo de Spirit Airlines. Después del intercambio de palabras, se olvidaba de sus pertenencias. El clip también exhibió a varias trabajadoras de la aerolínea mientras revisaban el equipaje de mano. Al principio, una de las empleadas llevó el bolso a los asientos de espera y después fue al contenedor de basura para deshacerse de algunos artículos mientras conservaba los de valor. Sus compañeras también se acercaron e incluso una de ellas la grabó.

Una trabajadora revisó las pertenencias del cliente que había olvidado su valija KCAL News/YouTube

Según la declaración de la víctima, tenía medicamentos, joyas y cristales. “Me di cuenta de que metía algunas cosas en su bolsillo”, aseguró. “Se me hundió el corazón porque, por ejemplo, había una reliquia familiar allí. Si no encuentran la bolsa de basura con mis cosas, nunca los recuperaré”.

Las imágenes del aeropuerto mostraron a la trabajadora mientras desechaba las pertenencias del cliente KCAL News/YouTube

A pesar de que pudo obtener un reembolso del costo de su vuelo por parte de la aerolínea, Brooks aseguró que no era una medida justa si comparaba el valor de sus pertenencias. Además, consideró que este no era un caso aislado: “Si me pasó a mí y obtuve las imágenes de video, ¿a cuántas otras personas les ha ocurrido esto?”.

La respuesta de Spirit Alirlines

En declaraciones con KCAL News, la compañía aérea se disculpó con Brooks e informó que los involucrados en el incidente fueron suspendidos mientras realizan la investigación al respecto, a la vez que la compañía proveedora compensará el valor de los artículos perdidos. No obstante, le pidieron recibos a la víctima, algo que no tiene en su poder debido a que algunas de sus pertenencias eran reliquias familiares.

Spirit Airlines se disculpó y afirma que investigan el incidente Unsplash

“Spirit Airlines se compromete a tratar a todos los usuarios con respeto y brindar un servicio de alta calidad. Tomaremos las medidas apropiadas según sea necesario luego de completar la investigación del proveedor”, informó la compañía. “Spirit ya emitió un reembolso por el vuelo el 23 de febrero y el proveedor aceleró la compensación por los artículos”.

La aerolínea low-cost destacó que los trabajadores estaban bajo contrato de un proveedor.

LA NACION