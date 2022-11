Es argentina, la filmaron en una insólita situación en un avión de Estados Unidos y quedó en evidencia

escuchar

Los casos de pasajeros que intentan evitar a toda costa pagar por equipaje extra cada vez se vuelven más virales en las redes sociales. Todas las aerolíneas les permiten a sus clientes llevar una determinada cantidad de maletas. En caso de que excedan el límite, los pasajeros deben hacer un pago por el peso adicional. Una joven argentina ideó un plan perfecto para burlar esta seguridad del aeropuerto y las restricciones del personal de vuelo, pero alguien la descubrió.

Fue a través de un video donde se exhibió a la mujer. Al parecer, un pasajero que estaba detrás de ella observó su acción y quiso compartirla en las redes. En el clip se vio cómo se quitó algunas capas de la ropa que tenía encima, mientras en el fondo se escuchaba un audio viral con la siguiente frase: “No me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien”, que es parte de una telenovela.

Lo que la joven hizo fue ponerse varias prendas, una sobre otra, para que su valija pesara menos. Las aerolíneas no suelen contar en el límite de peso la ropa que los pasajeros llevan puesta. Por este motivo, muchos aprovechan para llevar encima lo más voluminoso y así dejar más ligero su equipaje. “Una argentina en un vuelo de Frontier Airlines”, fue la descripción que usó el usuario @inessgrciaa.

El truco de equipaje de una argentina durante un vuelo

Reaccionan al truco de la argentina en un vuelo de Frontier Airlines

El video acumuló hasta el momento 5,4 millones de reproducciones. Eso sí, los usuarios no se contuvieron y se sumaron con sus comentarios. A la mayoría le pareció gracioso lo que la joven aplicó, tanto que hasta la felicitaron por su ingenio: “Plata y miedo nunca tuvimos”; “Tristemente se paga un ticket bien caro y no se puede llevar casi nada”.

En el lado opuesto, a otros pareció no agradarles tanto la idea: “Gracias a estos vídeos en las aerolíneas se pondrán más exigentes”. La comunidad virtual se disgustó al suponer que habría un conflicto en el futuro para otros viajeros, ya que aseguraron que las compañías podrían cobrar tarifas extras.

La argentina se quitó al menos dos pantalones antes de quedarse en short @inessgrciaa/TikTok

Los viajeros que aplicaron un truco para llevar menos equipaje

La mujer que se volvió viral no es el único caso de éxito. Otros viajeros ya aplicaron sus propios trucos para poder llevar ropa u otros objetos y que estos pasen como una prenda más. En la misma sección de comentarios de la publicación de @inessgrciaa, algunas personas contaron sus propias anécdotas, pero no a todos les funcionó igual.

A un hombre el clima le jugó en contra: “Yo lo hice una vez. En Europa era invierno y en Argentina verano. Pasé Alemania y me empecé a sacar todo porque me estaba muriendo de calor”. Una persona distinta también dijo que aplicó este truco. A pesar de que no le fue tan bien, sí lo recomendó: “Yo lo hice, me llevé cuatro camperas encima. Fue un poco incómodo, pero se logró”, escribió.

