Sean Penn dirigirá película sobre un policía en el ataque al Capitolio de EE.UU. (medios)

El tres veces oscarizado Sean Penn dirigirá una cinta sobre un policía que se ve atrapado en el ataque al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, informaron medios locales este martes

La película abordará la vida de este policía, que podría ser encarnado por el actor Bradley Cooper, según la publicación especializada Deadline

La producción de la cinta, cuyo guion también estará a cargo de Penn, está prevista para mediados de 2027

Los representantes de Penn no respondieron de inmediato a la AFP

El ataque al Capitolio ocurrió cuando miles de simpatizantes de Donald Trump invadieron el Congreso cuando se iba a certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien había derrotado en las presidenciales de 2020 al republicano

La insurrección, que conmocionó a Estados Unidos y al mundo, se volvió parte del debate político nacional

Trump, quien nunca reconoció la derrota electoral, niega su responsabilidad en el ataque y califica a los manifestantes como "patriotas"

Penn, conocido por su vena política y social, con posiciones más alineadas con la izquierda, acudió a las audiencias públicas del comité legislativo que investigó la insurrección

En aquella época, al actor se le fotografió sentado junto a oficiales que se enfrentaron al ataque, tales como Michael Fanone y Daniel Hodges

Fanone habló en las audiencias y en numerosas entrevistas sobre los traumáticos momentos que vivió el 6 de enero

El oficial escribió el libro "Hold the Line: The Insurrection and One Cop's Battle for America's Soul", sobre lo que vivió durante el dramático ataque en Washington

De momento, no ha sido revelada la identidad del policía que inspira la cinta

De acuerdo con medios locales, el proyecto pertenece a Warner Bros

El legendario estudio y su matriz Warner Bros. Discovery están siendo adquiridos por Paramount Skydance, cuyo director ejecutivo, David Ellison, es hijo de Larry Ellison, considerado próximo a Trump

Warner Bros. estuvo a cargo de "Una batalla tras otra", ganadora del Óscar a la mejor película del año, y que le dio a Penn en marzo su tercer premio de la Academia