Seis consejos del Servicio Meteorólogico de EE.UU. para no ser alcanzado por un rayo durante una tormenta de verano

Los rayos son uno de los fenómenos naturales más impresionantes, pero también peligrosos. Cada año, miles de personas en todo el mundo son impactadas por rayos, lo que puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Con la temporada de tormentas de verano boreal en pleno desarrollo, es crucial saber cómo protegerse.

Los rayos pueden viajar a velocidades de hasta 300.000 kilómetros por segundo y transportar una carga eléctrica extremadamente alta, detalla el Consejo Nacional de Seguridad contra Rayos. Esto significa que cualquier persona atrapada al aire libre durante una tormenta corre un riesgo importante. Conocer los peligros asociados con los rayos es el primer paso para evitar ser alcanzado.

Antes de salir, hay que consultar el pronóstico del tiempo. Si se predicen tormentas eléctricas, hay que reconsiderar los planes al aire libre. Muchas aplicaciones meteorológicas pueden enviar alertas sobre tormentas inminentes, lo que permite tomar decisiones informadas.

Antes de salir, hay que consultar el pronóstico del tiempo. Si se predicen tormentas eléctricas, se podrían reconsiderar los planes al aire libre

Qué hay que hacer para mantenerse a salvo de los rayos

Si se escucha el trueno, hay que buscar refugio inmediatamente. Una regla simple es el principio “30-30″: si el tiempo entre el relámpago y el trueno es inferior a 30 segundos, hay que buscar un refugio adecuado y permanecer allí durante al menos 30 minutos después del último trueno. Los edificios con estructuras cerradas y vehículos con techo de metal y ventanas cerradas son opciones seguras, sostiene el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Evitar zonas de riesgo

Al buscar refugio, hay que evitar áreas que puedan ser peligrosas durante una tormenta. Esto incluye evitar árboles aislados, postes de luz, torres y cualquier objeto alto que pueda atraer rayos. También es crucial mantenerse alejado de cuerpos de agua, ya que el agua es un buen conductor de electricidad.

Refugio interior

Una vez dentro de una estructura segura, hay que seguir tomando precauciones. Evitar el uso de teléfonos con cable y aparatos eléctricos. Mantenerse alejado de ventanas y puertas, y evitar el contacto con superficies metálicas. Aunque los edificios ofrecen protección, los rayos pueden viajar a través de sistemas de plomería y líneas eléctricas.

Postura segura

Si la persona se encuentra afuera y no puede encontrar refugio, hay que adoptar una postura de seguridad: agacharse con los pies juntos, manteniendo la cabeza baja y cubriendo los oídos. Evitar acostarse en el suelo, ya que esto aumenta la superficie de contacto y, por ende, el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

En caso de estar con otras personas, hay que mantenerse una distancia de al menos 15 metros entre cada persona. Esto minimiza el riesgo de múltiples lesiones en caso de un impacto cercano. También es importante que todos sepan cómo reaccionar en una emergencia y qué hacer si alguien es alcanzado por un rayo.

Al buscar refugio, hay que evitar áreas que puedan ser peligrosas durante una tormenta. Esto incluye evitar árboles aislados, postes de luz, torres y cualquier objeto alto que pueda atraer rayos

Primeros auxilios

Si alguien es alcanzado por un rayo, hay que actuar rápidamente, mantiene el mismo Consejo de Seguridad climático, llamando a los servicios de emergencia de inmediato. Si la persona no respira o no tiene pulso, hay que comenzar la reanimación cardiopulmonar (RCP). Los rayos pueden causar paros cardíacos, y una intervención rápida puede salvar vidas. No hay que temer tocar a la víctima en esa situación; el cuerpo humano no retiene la carga eléctrica de un rayo.

Equipamiento

Por último y para aquellos que pasan mucho tiempo al aire libre, hay que considerar llevar equipamiento adecuado para la seguridad contra rayos. Existen dispositivos portátiles que detectan actividad eléctrica cercana y pueden servir de alerta para el riesgo de rayos. Además, siempre hay que llevar un botiquín de primeros auxilios y saber cómo usarlo, sostiene el National Weather Service.

