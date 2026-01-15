Senado de EEUU frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela

Los republicanos en el Senado de Estados Unidos le propinaron el miércoles una derrota casi segura a una resolución sobre poderes de guerra que habría limitado la autoridad del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar en Venezuela.

La iniciativa exigía que Trump buscara la aprobación del Congreso antes de emprender nuevas acciones militares en Venezuela.

La medida había avanzado en una votación procesal la semana pasada después de que cinco senadores republicanos apoyaran la iniciativa demócrata, un revés para Trump luego de ordenar el 3 de enero un operativo en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La votación fue interpretada como una reprimenda a la incursión estadounidense en suelo venezolano, que el presidente autorizó sin notificar a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado.

Trump criticó en las redes a los legisladores de su partido que apoyaron la votación y la Casa Blanca emprendió una agresiva campaña de cabildeo para hundir la resolución.

Este miércoles, los republicanos del Senado emplearon una maniobra procesal y despojaron a la resolución de su estatus de "privilegiada", que habría permitido su aprobación por mayoría simple. Argumentaron que la norma no aplicaba porque no hay hostilidades en curso.

Eso hace que el éxito en cualquier votación final de aprobación sea casi imposible.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, lo que significa que no hay suficientes demócratas para superar el nuevo umbral de 60 votos.

Dos de los cinco republicanos que respaldaron la resolución la semana pasada finalmente cambiaron de postura, informaron medios estadounidenses.

Según los reportes, recibieron garantías del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, de que no hay planes de desplegar tropas sobre el terreno y de que el Congreso sería debidamente consultado si eso cambiara.