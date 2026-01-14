Senado de EEUU se prepara para votar sobre poderes de guerra de Trump en Venezuela

WASHINGTON (AP) — Los senadores republicanos enfrentan una intensa presión del presidente Donald Trump para votar el miércoles en contra de una resolución sobre poderes de guerra, cuyo objetivo es limitar la capacidad del presidente para llevar a cabo más acciones militares contra Venezuela.

Cinco senadores del Partido Republicano se unieron la semana pasada a los demócratas para impulsar la resolución, pero el mandatario ha arremetido contra los desertores mientras intenta evitar la aprobación del proyecto de ley. Los demócratas están forzando la votación después de que tropas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en una sorpresiva redada nocturna a principios de este mes.

“Aquí tenemos uno de los ataques más exitosos de la historia y encuentran una manera de estar en contra. Es bastante asombroso. Y es una vergüenza”, dijo Trump el martes en un discurso en Michigan. También lanzó insultos a varios de los republicanos que impulsaron la legislación, tildando al senador Rand Paul de Kentucky de “perdedor total” y calificando como “desastres” a las senadoras Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine.

Los recientes comentarios de Trump surgieron tras las llamadas telefónicas que sostuvo anteriormente con los senadores, que éstos describieron como tensas. La furia contra ellos por parte del presidente subrayó la forma en que la votación sobre los poderes de guerra ha adquirido un nuevo significado político a medida que Trump expande sus ambiciones de política exterior en el hemisferio occidental.

Aun si es aprobada por el Senado, la legislación no tiene prácticamente ninguna posibilidad de convertirse en ley porque, al final, necesitaría ser firmada por el propio Trump. Pero representó una prueba de lealtad del Partido Republicano al presidente y un indicador de cuánta libertad está dispuesto a darle a Trump el Senado controlado por los republicanos para usar el ejército en el extranjero.

Al menos un republicano reconsidera

El senador republicano de Missouri Josh Hawley, que ayudó a impulsar la resolución de poderes de guerra la semana pasada, ha indicado que podría cambiar su posición.

Hawley dijo que el mensaje de Trump durante una llamada telefónica la semana pasada fue que la legislación “realmente me ata las manos”. El senador dijo que sostuvo una llamada telefónica de seguimiento con el secretario de Estado Marco Rubio, la cual fue “realmente positiva”.

Hawley comentó que Rubio le dijo el lunes “sin rodeos, no vamos a enviar tropas terrestres”. El senador afirmó que también recibió garantías de que el gobierno de Trump cumplirá los requisitos constitucionales si se vuelve necesario desplegar tropas nuevamente en el país sudamericano.

“Estoy en modo de escucha y recepción en este momento”, dijo Hawley, y agregó, “No sé cómo vamos a proceder a continuación en el pleno”.

En meses anteriores, Collins había votado contra resoluciones similares de poderes de guerra antes de votar la semana pasada para impulsar la que está ahora ante el Senado. Dijo el miércoles que seguiría apoyando la resolución.

Es probable que esto deje el voto crucial en manos del senador republicano de Indiana Todd Young. Declinó repetidamente hablar de su postura, pero afirmó que “estaba reflexionando al respecto”.

El senador demócrata Tim Kaine, quien ha presentado una serie de resoluciones de poderes de guerra este año, dijo que no le sorprendía la reacción de Trump al hecho de que el Congreso afirme su capacidad para controlar al presidente.

“Están furiosos ante la idea de que el Congreso quiera ser el Congreso”, dijo. “Pero creo que las personas que se postularon para el Senado quieren ser senadores de Estados Unidos y no quieren simplemente votar su propia irrelevancia”.

¿Qué es la resolución de poderes de guerra?

Según la Constitución, solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra. Pero los presidentes de Estados Unidos han extendido durante mucho tiempo sus poderes para usar la fuerza militar estadounidense en todo el mundo.

El catedrático de la Universidad Estatal de Ohio Peter Mansoor, historiador militar y coronel jubilado del Ejército estadounidense con varias giras de combate, dijo que, desde la Segunda Guerra Mundial, esa tendencia permite que el Congreso eluda la responsabilidad de la guerra y ponga todo el riesgo en manos del presidente.

En la era posterior a la Guerra de Vietnam, los legisladores intentaron recuperar parte de su autoridad sobre los poderes de guerra con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que les permite votar sobre medidas que restringen a un presidente de usar la fuerza militar en conflictos específicos sin la aprobación del Congreso.

“Los políticos tienden a evadir la responsabilidad de todo, pero esto lleva a participar en guerras eternas”, afirmó Mansoor, quien argumenta que el debate en el Congreso antes de una declaración formal de guerra obligaría a llegar a un acuerdo sobre metas más claras para el conflicto militar.

La cambiante justificación de Trump para la intervención militar

Trump ha utilizado una serie de argumentos legales para su campaña contra Maduro.

Mientras acumulaba una fuerza naval en el Caribe y destruía embarcaciones que supuestamente transportaban drogas desde Venezuela, el gobierno de Trump recurrió a los poderes de guerra bajo la guerra global contra el terrorismo al designar a los carteles de drogas como organizaciones terroristas.

La administración ha afirmado que la captura de Maduro en sí fue en realidad una operación de aplicación de la ley, esencialmente para extraditar al presidente venezolano para que enfrente cargos en Estados Unidos que fueron presentados en 2020.

El martes, en una sesión informativa clasificada, los senadores revisaron la opinión legal aún no revelada del gobierno de Trump para usar el ejército en la operación. Se describió como un documento extenso.

Al salir de la sala de sesiones informativas clasificadas en el Capitolio, Paul dijo: “Los argumentos legales y constitucionales deberían ser públicos, y es terrible que cualquiera de esto se mantenga en secreto porque los argumentos no son muy buenos”.

Varios legisladores, entre ellos algunos republicanos, se han alarmado por el reciente discurso de política exterior de Trump. En las últimas semanas, prometió que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela durante años, amenazó con emprender acciones militares para tomar posesión de Groenlandia y dijo a los iraníes que protestan contra su gobierno que “la ayuda está en camino”.

“Es asombroso. Le preocupan los manifestantes en Irán, pero no el daño que el ICE causa a los manifestantes y estadounidenses en Minnesota y otros lugares”, dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, refiriéndose al asesinato a tiros de una mujer en Minnesota, cometido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cómo abordará el Senado la resolución de poderes de guerra

Los líderes republicanos del Senado buscaban formas de desactivar el conflicto entre sus miembros y Trump, y estaban ansiosos por pasar rápidamente a otros asuntos.

En un discurso ante el pleno, pronunciado el miércoles por la mañana, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, expresó su descontento con la medida mientras cuestionaba si esta resolución de poderes de guerra debería priorizarse bajo las reglas de la cámara.

“No tenemos tropas en el terreno en Venezuela. Actualmente no llevamos a cabo operaciones militares en ese país”, dijo. “Pero los demócratas toman este proyecto de ley porque su histeria anti-Trump no tiene límites”.

Los líderes republicanos podrían actuar para desestimar la medida bajo el argumento de que es irrelevante para la situación actual, pero ese procedimiento sería sometido a votación.

Schumer dijo que esperaba que al menos los cinco republicanos mantuvieran su posición porque “entienden lo importante que es esto”.

___

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro y Joey Cappelletti contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.