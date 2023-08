escuchar

Actualmente, existen varios tipos de monedas antiguas que aún están en circulación, cuyo valor actual podría resultar atractivo para muchos coleccionistas. Debido a que este dinero está en constante movimiento, vale la pena revisar las piezas que reciben para poder detectar si entre ellas se esconde una con alto valor. Esta es una lista de siete ejemplares codiciados de dólares que aún están en circulación.

1. 1927-D The Saint-Gaudens Double Eagle

Monedas coleccionables de Estados Unidos @bullion_home_deals / Instagram

Esta moneda de oro fue fabricada por la Casa de Moneda de los Estados Unidos, de 1907 a 1933, y se llamó así en honor del diseñador Augustus Saint-Gaudens. Esta pieza en específico fue acuñada por la Denver Mint. Sin embargo, al poco tiempo, la casa de la moneda derritió la mayoría de ellas. De acuerdo con Rob Paulsen Coin, que es un verificador del precio de monedas, puede llegar a tener un valor de un millón de dólares.

2. Kansas State Quarter 2005

Esta moneda tiene un error ortográfico que se cree que fue provocado por un descuido al momento de su impresión. “En Dios nos oxidamos (In God We Rust)” se lee en la pieza de plata, en lugar de “En Dios confiamos” (In God We Trust)”. La historia narra que un poco de grasa se quedó pegada en el troquel donde estaba la letra ‘T’, lo que derivó en que algunas monedas salieran a circulación con la hilarante frase. El precio que podría alcanzar es de US$100.

Moneda de un cuarto de dólar en plata @midwestsilverhoard / Instagram

3. 1943-S Lincoln Head Copper Penny

Estos centavos son una de las monedas más peculiares que siguen en circulación. El detalle que los hace especiales es que algunos de sus relieves destacan y que fueron fabricados completamente en cobre y bronce. El precio que pueden alcanzar en el mercado de coleccionistas es de US$10.000.

4. 1937 3-leg Buffalo Nickel

De acuerdo con Precious Metals, esta moneda tiene el error más famoso de la historia. Uno de los obreros trató de arreglar un troquel dañado, pero lo pulió demasiado, eso ocasionó que el búfalo, que es la figura principal, saliera solo con tres patas. El sitio experto en numismática señala que hay personas que han intentado extorsionar limando una de las cuatro patas de otros ejemplares.

El raro ejemplar de la moneda de búfalo para coleccionistas solo tiene tres patas @hera_coins / Instagram

5. 1969-S Lincoln Cent (error con doble impresión)

En esta moneda, la impresión tanto de las letras como de la figura de Abraham Lincoln tiene un efecto parecido a la tercera dimensión, provocado por una doble impresión. Estas piezas siguen en circulación, se asegura en el sitio Rob Paulsen Coin, pero existen pocos ejemplares. El precio que llegan a alcanzar es de hasta US$125 mil.

6. Wisconsin State Quarter con una hoja de maíz extra 2004

El departamento del Tesoro de Estados Unidos acuñó, en 1999, cuartos de dólar, con un elemento especial para cada estado de la nación. Sin embargo, cuando le tocó ser homenajeado a Wisconsin, la imagen de una mazorca de maíz salió con una línea que parecía darle una hoja extra, solo en algunos ejemplares. El rango de precio de esta moneda rara es de US$300, según Precious Metals.

7. Jefferson Nickel-D 2005

Existen monedas recientes que tienen detalles que podrían considerarse errores, pero que en realidad son malos diseños. La moneda de cinco centavos de Jefferson de 2005 tiene un búfalo que parece que tiene una flecha atravesada. El costo que se calcula es de al menos US$1264.

