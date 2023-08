escuchar

El CEO de Amazon, Andy Jassy, hizo importantes declaraciones sobre los empleados que trabajan desde casa y reconoció que muchos no se tomaban en serio su mandato de volver a las oficinas. “Probablemente, esto no va a funcionar para ti”, declaró como parte de un mensaje que transmitió en una reunión. Asimismo, instó a los trabajadores a comprometerse.

El directivo hizo estos comentarios en una reunión, según Insider, que fue grabada. “Y si no puedes estar de acuerdo y comprometerte, también lo entiendo, pero probablemente esto no va a funcionar para ti en Amazon porque vamos a volver a la oficina al menos tres días a la semana y no está bien que tus compañeros estén así y que la gente se niegue a hacerlo”, declaró. Además, Jassy destacó que esta medida no solo es parte de su visión, sino que había hablado con otros directores y prácticamente “todos” preferían a las personas en la oficina.

Amazon empezó a pedir desde hace un tiempo que los empleados comenzaran a trasladarse para ir a las oficinas, pero algunos se negaron. Entonces, se les dio como opciones encontrar otro trabajo o hacer una renuncia voluntaria. En marzo pasado, miles firmaron un pedido para pedirle al CEO que anulara el requerimiento. No obstante, el equipo de Jassy defiende que hay un mejor rendimiento del personal y que los trabajadores tienden a comprometerse mucho más en persona y también son más colaborativos.

El trabajo remoto tomó relevancia en los últimos años Unsplash

Jassy anunció que los empleados debían volver a las oficinas al menos tres días a partir del 1º de mayo. “Debido a que la pandemia duró tanto como lo hizo, pudimos observar varios modelos, algunos equipos que trabajan exclusivamente desde casa, otros en la oficina a tiempo completo, muchos tipos de híbridos durante un período de tiempo significativo. Estas observaciones nos llevaron a concluir a que deberíamos estar juntos en la oficina la mayor parte del tiempo”, destacó. El CEO citó la mejora de la colaboración, innovación y cultura de la empresa cuando las personas están en un mismo espacio.

Desde que la economía comenzó a reactivarse por el fin de las restricciones de la era Covid, muchas empresas comenzaron a llamar a sus empleados de vuelta a la oficina. Hace unos meses, JPMorgan Chase abandonó su política de asistencia híbrida y exigió que los ejecutivos volvieran al trabajo, al igual que Jassy de Amazon. En cuanto a Apple, en agosto pasado los altos directivos les comunicaron a los trabajadores que tenían que regresar a la oficina al menos tres días a la semana. En marzo de 2022 se instó a todos los empleados vacunados de Citigroup en todo EE.UU. que volvieran durante al menos dos días. La lista fue creciendo, con Youtube, Tesla y X, antes Twitter.

¿Es más productivo el trabajo desde casa?

El cambio de los modelos de trabajado en medio de la pandemia hizo que muchos estadounidenses comenzaran a valorar la oportunidad de trabajar desde sus casas. SHRM Research los encuestó y casi la mitad de los participantes respondió que buscaría un puesto remoto en su próxima búsqueda laboral, según citó Entrepeneur. Además, los resultados de diversos estudios contrastan.

Trabajar de forma remota fue una de las modalidades más populares en la pandemia de Covid Unsplash

Uno realizado por Harvard en 2020 encontró que los trabajadores hacían más horas desde casa que desde la oficina y que los que no tienen que dedicar tiempo para su traslado, destinan el 35% de ese momento ahorrado a hacer más trabajo. Sin embargo, los jefes no están tan seguros de que la flexibilidad sea sinónimo de una mejor productividad.

