Sinner vence a Fonseca en dos tie-breaks y avanza a cuartos de Indian Wells

El cuatro veces campeón de Grand Slam, Jannik Sinner, superó este martes a la joya brasileña João Fonseca por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4), en un emocionante duelo que lanzó al italiano a los cuartos de final de Indian Wells.

El primer encuentro entre el número dos del mundo, Sinner, y el potente jugador de 19 años estuvo a la altura de las expectativas, con una gran actuación que provocó la ovación constante del masivo público brasileño.

Sinner ahora se enfrentará a otro joven en ascenso, el estadounidense Learner Tien, de 20 años, por un puesto en las semifinales.

Fonseca se enfrentó al italiano en un tenso primer set, pero no logró aprovechar su única oportunidad de quiebre, y Sinner desaprovechó dos.

Un par de errores inusuales de Sinner ayudaron a Fonseca a tomar una ventaja de 6-3 en el tiebreak, pero el italiano respondió, negando un punto de set con un ace para iniciar una remontada de cinco puntos consecutivos con los que selló la primera manga.

En el segundo, Sinner parecía encaminarse a una victoria cómoda con un 4-2, pero Fonseca hizo una exhibición y no pensaba rendirse.

Rompió el servicio de Sinner en el noveno game y mantuvo el 5-5 al llegar al segundo tiebreak.

Un ace le dio a Fonseca una ventaja de 4-3 en el desempate, pero Sinner volvió a sacar los quilates y se impuso con cuatro puntos al hilo, para sellar la victoria con una magistral devolución de saque de derecha.

"Sentí que la clave estaba en intentar ser lo más agresivo posible", dijo Sinner, quien busca su primer título en el prestigioso Masters 1000 en el desierto de California.

"João tiene un talento increíble, es muy potente en ambos lados. Estaba sacando muy bien. Quizás cedió un poco al final del segundo set, pero estoy muy contento de haber pasado", añadió Sinner.