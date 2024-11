Son de Venezuela, emigraron a EE.UU. con cuatro maletas y revelan cómo hicieron para crear varias empresas

Todos los años, miles de inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo llegan a Estados Unidos con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades y establecerse en el país norteamericano. Entre ellos, un gran porcentaje corresponde a los latinos que deciden mudarse en busca de “comenzar desde cero”. Tal es el caso de Isabel y Denys, una pareja venezolana que emigró con tan solo cuatro maletas, hoy viven con sus propias empresas exitosas.

En el mes de septiembre, Isabel Moreno Domínguez y Denys Ferrer fueron parte de un TikTok publicado por Jhonatan Olivares, un creador de contenido sobre estilo de vida de inmigrantes que residen en los estados de Utah y Texas. Su video, que ya superó las 100 mil visualizaciones, cuenta los detalles de la historia de la pareja tras su llegada a Estados Unidos, y se convirtió en un ejemplo de superación para los latinos que desean seguir los mismos pasos.

La historia de los venezolanos que emigraron con cuatro maletas

En Venezuela, Isabel se dedicaba al periodismo y a la comunicación social, mientras que su esposo Denys buscaba empleo en el sector petrolero. “Desde que yo estudié instrumentación petrolera siempre estuve buscando trabajo, pero en Venezuela, cuando llegó el gobierno, no pude conseguir trabajo como instrumentista”, explicó a Jhonatan en su video.

Sin embargo, frente a la crisis política, económica y social en Venezuela, ambos decidieron mudarse al país norteamericano con un bebé a bordo. “Veníamos solamente con cuatro maletas ‘full’ de sueños. Empezamos de cero como todos”, comentó su madre. A día de hoy, llevan 15 años en Utah, y la elección del estado se debe a que “somos miembros de la iglesia”, afirmó Isabel.

Al llegar a Estados Unidos, la pareja debió superar los numerosos obstáculos que implica adaptarse a un nuevo país. Si bien ambos llegaron en 2009 como estudiantes, en 2017 pudieron formalizar su estatus al hacer una certificación laboral, por lo que pudieron obtener la residencia y, con el paso del tiempo, identificar oportunidades de crecimiento profesional.

El éxito empresarial de los inmigrantes venezolanos

Hasta hallar su vocación en Estados Unidos, Denys pasó por varios empleos. “Comencé trabajando en el Salt Lake Community College. Unos años después comencé a trabajar en un dealer con unos amigos. Me di cuenta de que tenía que abrir mi propio dealer”, señaló. De esta manera, tiempo después creó FM Auto LLC, un negocio de compra y venta de autos.

Por su parte, Isabel aprovechó sus conocimientos en el campo de la comunicación para crear su propio emprendimiento. “Siempre me gustó del periodismo la parte de relaciones públicas. Me fui por el diseño de eventos; hago decoraciones y también los organizo”, expresó en el video de Jonathan Oliveros.

Bellitas Event Designs es una empresa de planificación de fiestas, casamientos, bautismos, cumpleaños y todo tipo de eventos. Desde su fundación, permitió a la pareja tener estabilidad económica y formar una familia compuesta por cinco hijos y un “bebé de cuatro patas”, como se refiere Isabel a su perro.

Por último, la emprendedora venezolana cerró el video con un mensaje dedicado a los latinos que quieran seguir sus pasos: “Algo que aprendí yo y que me ha servido es que como inmigrantes no somos los pobrecitos. Somos valientes, logramos tantas cosas, dejamos todo, empezamos desde cero. Así que no tengan miedo, salgan adelante, luchen por sus sueños que sí se puede”.

LA NACION