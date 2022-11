Son gemelas, fueron separadas al nacer y criadas en diferentes países y se reencontraron a los 13 años

escuchar

La historia de estas dos gemelas idénticas parece sacada de un guion de Hollywood, pero sucedió en la vida real. En 1998, su madre biológica no podía hacerse cargo de ellas por falta de dinero y es por eso que decidió separarlas.

A Isabella Solimene, que ya estaba con un cuadro de desnutrición, la dejó en un orfanato, y a su hermana Ha Nguyen, quien estaba aun más enferma, se la dio en adopción a su hermana, que por entonces vivía con su pareja en una comunidad rural de Vietnam.

Tras ser puesta en el orfanato, Isabella tuvo que esperar cuatro años para que la adoptaran. Finalmente sucedió, y sus nuevos padres, que tenían otros cinco hijos, la criaron en la ciudad de Chiago, Estados Unidos.

Según refleja el medio Insider, cuando tuvieron edad suficiente, a ambas niñas les contaron que tenían una hermana idéntica al otro lado del mundo pero ninguna quiso saber mucho más. Ha Nguyen pensó que jamás podría viajar ahí y que seguramente no se conocerían nunca. Isabella tenía una curiosidad un poco más latente, pero no tan acuciante como para ponerse de lleno detrás del tema.

Isabella Solimene vivía con su familia adoptiva en Chicago Unsplash

Dos infancias distintas

Los padres adoptivos de Ha Nguyen eran un recolector de arroz y una niñera que la criaron de forma humilde en un pueblo amenazado por constantes tifones. Por otro lado, la madre adoptiva de Isabella, de una mejor posición económica, seguía dispuesta a reunirlas de nuevo y de hecho pensaba buscar a esa hermana y llevarla a Estados Unidos para convertirla en la integrante número 7 de su familia.

Finalmente, la mujer visitó Vietnam para rastrear el paradero de la pequeña e intentó acceder a los registros, pero la búsqueda estaba muy limitada por el idioma: no sabía hablar ni leer vietnamita. No obstante, una residente local se ofreció a ayudarla.

Ha Nguyen vivía con sus tíos en una comunidad rural de Vietnam Unsplash

Gracias a esa ayuda, la madre encontró a la familia y a la propia Ha Nguyen, a quien le mostró una foto de su hermana. “¿Quieres subirte a mi mochila y volver a Estados Unidos conmigo?”, le preguntó, obteniendo, claro, un instintivo “no” como respuesta.

La madre comprendió y a partir de entonces comenzó a apoyar económicamente a esa familia y a la crianza de Nguyen. Cuando las gemelas cumplieron 13 años, en 2011, decidió llevar a Solimene a Vietnam para el reencuentro, que ocurrió en el mismísimo aeropuerto.

Aunque al comienzo fue lenta, y obstaculizada por barreras culturales e idiomáticas, la relación entre ambas comenzó a crecer. Hablaron de sus infancias y de lo que ambas habían vivido. La familia de Solimene pagó para que Nguyen pudiera asistir a una escuela privada en Vietnam, alquiló un departamento para sus padres y le dieron lo último en tecnología.

En 2016, Ha Nguyen decidió viajar a Chicago y terminar la secundaria ahí, pero prometió volver a Vietnam. Ambas hermanas terminaron estudiando en la misma universidad en Estados Unidos.

Ahora, Isabella inició su proceso para convertirse en diplomática estadounidense en Oriente Medio, aunque eso significaría volver a separarse de su hermana, al menos por un tiempo. Esta historia fue recopilada y es el centro del nuevo libro de la autora Erika Hayasaki: Somewhere Sisters: A Story of Adoption, Identity, and the Meaning of Family, cuya traducción podría ser: “Hermanas a la distancia: Una historia sobre adopción, identidad y el significado de la familia”. El libro incluye entrevistas con Nguyen, Solimene y sus familias.

