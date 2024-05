Son hispanos, demandaron a un hospital por un error mortal de Nueva York y recibieron una millonaria indemnización

Escuchar

Una familia hispana de Ossining recibió una indemnización de $23,3 millones de dólares tras una batalla legal contra el Westchester Medical Center (WMC) por la muerte de Jesús Eduardo Espitia, un ciclista y contador de 48 años. El hombre falleció a causa de un coágulo de sangre mientras se recuperaba de un accidente por un conductor que lo atropelló y se dio a la fuga.

El caso comenzó en octubre de 2018, cuando Jesús Eduardo Espitia fue arrollado mientras andaba en bicicleta, lo que ocasionó un grave trauma cerebral. El hombre, un ciclista de élite que recorría alrededor de 96 kilómetros por día, fue ingresado en el Westchester Medical Center para recibir tratamiento.

El Westchester Medical Center, anteriormente Grasslands Hospital, es un Centro Regional de Trauma Foto Facebook Westchester Medical Center

Tras un mes de estar ingresado en cuidados intensivos, su condición había mejorado significativamente y estaba listo para ser trasladado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, el 23 de diciembre, a solo dos días de Navidad, el padre de familia murió repentinamente debido a un coágulo de sangre que derivó en una embolia pulmonar, lo que le provocó un paro cardíaco.

La familia Espitia, devastada por la pérdida, demandó al hospital por negligencia médica, bajo el argumento de que el personal del WMC no monitoreó ni previno adecuadamente el coágulo de sangre que causó su muerte. De acuerdo con News 12, durante el juicio, se presentó evidencia de que los médicos y enfermeras no diagnosticaron ni trataron signos de trombosis venosa profunda. Además, no se aplicaron dispositivos de compresión secuencial, que son cruciales para prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

El jurado de la Corte Suprema estatal en White Plains falló a favor de la familia Espitia, otorgándoles una indemnización de US$23,3 millones. La abogada de la familia, Caitlin Robin, expresó su esperanza de que este caso impulsara al hospital a implementar cambios necesarios para prevenir futuros incidentes de negligencia médica.

Jesús Eduardo Espitia falleció a causa de un coágulo de sangre Imagen de Freepik

Un patrón de negligencia

El juicio al Westchester Medical Center por negligencia tras la muerte de Jesús Eduardo Espitia no es un caso aislado. El centro médico ya había enfrentado otra batalla legal el pasado diciembre 2023, en un caso por negligencia presentado ante la Corte Suprema del estado en enero de 2020. Según LoHud, un hombre y su familia recibieron US$120 millones por los daños sufridos después de que los médicos del WMC retrasaran el tratamiento de un derrame cerebral.

La demanda, presentada en enero de 2020, detalló cómo Lee, un corredor de bienes raíces comerciales, de 41 años, y padre de dos niños, tuvo un daño cerebral permanente debido a un diagnóstico tardío. Todo comenzó en noviembre de 2018, cuando el padre de familia fue llevado al centro médico certificado para tratar accidentes cerebrovasculares.

El Westchester Medical Center ya había enfrentado otro juicio millonario por negligencia Drazen Zigic - Imagen de Drazen Zigic en Freepik

A pesar de la urgencia, los médicos no detectaron inmediatamente un coágulo en la arteria basilar. Las exploraciones iniciales las revisaron residentes y no un radiólogo certificado. Tres horas después, un radiólogo a cargo identificó la oclusión, pero ya era demasiado tarde para evitar el daño cerebral.

El veredicto final le otorgó a William R. Lee US$9375 millones por dolor y sufrimiento pasados y US$41.625 millones por dolor y sufrimiento futuros. Su esposa, Anna Lee, recibió los millones de dólares por pérdidas pasadas y por pérdidas futuras debido a las lesiones de su marido. También se incluyeron US$550.000 para suministros y servicios médicos necesarios y fondos adicionales para la futura atención médica y residencial. Este caso podría ser el mayor veredicto por negligencia en la historia del condado de Westchester, de acuerdo con el medio.

El veredicto en favor de la familia Espitia no solo les proporciona una compensación económica, sino que también envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad y el estándar de cuidado que los hospitales deben mantener. Este fallo es particularmente significativo dado que es la segunda pérdida judicial de alto perfil para el WMC en los últimos meses, tras el caso de William R. Lee.

LA NACION