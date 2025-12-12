Sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk comparece ante un tribunal de EEUU

El hombre acusado de matar al activista político de derecha Charlie Kirk compareció en persona por primera vez el jueves ante un tribunal de Estados Unidos.

Tyler Robinson se mostró tranquilo mientras los abogados discutían cuestiones de procedimiento en torno a lo que se espera sea uno de los juicios más seguidos por los estadounidenses.

El joven, de 22 años, llevaba una camisa clara y corbata en el tribunal de Utah. En una audiencia anterior, el juez dictaminó que Robinson no tenía que presentarse ante el tribunal con el uniforme penitenciario.

El asesinato de Kirk, a quien le dispararon en el campus de una universidad de Utah, desató una ola de indignación entre los conservadores y amenazas de una ofensiva contra la "izquierda radical" por parte del presidente Donald Trump.

Tras una intensa búsqueda de las autoridades, Robinson fue arrestado al día siguiente del asesinato del 10 de septiembre, cuando su familia lo persuadió de entregarse porque lo habían reconocido en fotografías difundidas por los investigadores.

El acusado se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato.

Las autoridades dicen que Robinson disparó a Kirk desde la azotea de un edificio al otro lado del campus de la Universidad del Valle de Utah por las opiniones que emitía el influyente activista.

Las autoridades han citado mensajes de texto que intercambiaron Robinson y su compañero de piso, a quien describieron como "un varón biológico que estaba en proceso de transición de género".

En la conversación, su compañero, que no fue identificado, le preguntó a Robinson por qué había matado a Kirk. "Ya estaba harto de su odio", habría escrito Robinson. "Hay odios con los que no se puede negociar".

Kirk, padre de dos hijos, utilizó sus audiencias en TikTok, Instagram y YouTube para generar apoyo a sus argumentos conservadores, que incluían una fuerte crítica al movimiento por los derechos de las personas transgénero.