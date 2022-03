Spring Break 2022: las recomendaciones de las autoridades de Florida y los mejores destinos en México

Si bien no existe una fecha definida para el inicio del Spring Break, usualmente las instituciones académicas manejan una franja que varía entre fines de febrero y principios de abril. Por primera vez en dos años, los jóvenes disfrutaran de las playas del sur de la Florida sin las restricciones por el Covid-19 que se vivieron en 2021, y tampoco el caos que reinó el año anterior. Sin embargo, eso no significa que no exista control. Ante esto, las autoridades de Miami Beach y Fort Lauderdale ya publicaron el conjunto de normas que deben seguirse.

En el caso de Miami Beach, la Policía dio a conocer las principales reglas a través de una campaña publicitaria que acompañaron con el lema: “Cuidá nuestra ciudad y ella ciudará de vos”. Entre los parámetros planteados y para disfrutar de los más de diez kilómetros de playa, no se podrá ingresar con flotadores, carpas o tiendas de campaña, mesas, ni botellas de vidrio.

La Policía de Miami Beach publicó las normas para el Spring Break

Asimismo, en cuanto a las bebidas, se deben transportar en heladeras pequeñas; y -por normas de convivencia- si se lleva algún tipo de radio o equipo sugieren que se escuche la música con bajo volumen.

En relación al consumo de alcohol y marihuana en espacios públicos, la Policía destacó que ambos son ilegales. De la misma manera, estableció una política de tolerancia cero a cualquier tipo de tumultos, peleas o riñas que puedan suscitarse.

La Policía de Miami Beach prohibió el consumo de alcohol y marihuana en espacios públicos (Crédito: Captura de video/ Twitter @MiamiBeachPD)

Por su parte, en la ciudad de Fort Lauderdale las normas no varían mucho en relación a las que dispuso Miami Beach. En ese sentido, también se prohibió la entrada a las playas con carpas, mesas, flotadores y se incluyó la limitación de ingresar a las mismas con monopatines eléctricos.

En un video oficial que compartió el alcalde de la ciudad, Dean Trantalis, hizo especial énfasis en la restricción del consumo de alcohol en las playas y lugares públicos. Acompañada de esta prohibición, incentivó el consumo en locales para incentivar la economía. “Están a solo pasos para disfrutar de increíbles bares y restaurantes”, expresó el funcionario.

Las redes sociales oficiales de la ciudad de Fort Lauderdale publicaron el listado de las restricciones con ocasión del Spring Break (Crédito: Twitter/@FTLCityNews)

Por otra parte, Fort Lauderdale repite por segundo año un programa especial para concientizar acerca de las agresiones sexuales, según consignó Local 10 News. En cuanto al transporte, también tiene zonas designadas especialmente para recoger y dejar pasajeros. Al igual que Miami Beach, incrementaron la presencia de efectivos policiales.

México como destino internacional para el Spring Break

No obstante, el sur de la Florida no es el único destino para disfrutar del Spring Break. Durante este período, la demanda de viajes a México aumenta, no solo por ser un destino con playas caribeñas sino porque el tipo de cambio de dólar a peso resulta el más conveniente, según consignó Heraldo USA.

Otro de los motivos por los que algunos universitarios eligen salir del país en lugar de quedarse en Estados Unidos es por las limitaciones en relación al consumo de alcohol. Muchos de los estudiantes no llegan a los 21 años, pero en México, la edad mínima legal para tomar alcohol es 18 años.

La embajada de Estados Unidos en México publicó una serie de recomendaciones para los turistas con ocasión del Spring Break (Crédito: Twitter/@USEmbassyMEX)

Con ocasión de esta popular fecha, la embajada de Estados Unidos en México recomendó a los ciudadanos que si consideraban viajar a ese país para vacacionar, evitaran el consumo de drogas peligrosas.

Por ultimo, y de acuerdo con una lista que publicó US News, los destinos preferidos en el Spring Break son: Cancún, Quintana Roo; Cabo San Lucas, Baja California Sur; Playa del Carmen, Quintana Roo; Rosarito, Baja California, y Acapulco, Guerrero.