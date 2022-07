Su hija de 12 años viajaba sola a Miami y la aerolínea tuvo un error alevoso: “Completamente imperdonable”

Una madre reaccionó con furia con la aerolínea American Airlines tras recibir una llamada en la que le decían que habían perdido a su hija de 12 años en el Aeropuerto Internacional de Miami y compartió un fuerte mensaje en TikTok para exponer su caso y alertar a otros padres. “El fracaso total de American Airlines es completamente imperdonable. El abandono de una menor a su cargo y su negligencia de hoy es delictiva. Padres tengan cuidado”, expuso Mónica Gillium, quien además dio detalles de lo que había pasado. Su hija viajaba desde Chattanooga, en Tennessee, hacia la ciudad de la Florida, donde la recogería su padre, a quien iba a visitar.

Gillium le había pagado una tarifa extra a la aerolínea para que la niña pudiera viajar con el programa de acompañamiento de menores. El protocolo indica que una vez que el niño aterriza en el destino, el asistente de vuelo debe acompañarlo hasta que se entregue con el padre o tutor, algo que no habría ocurrido en este caso.

En un video de TikTok una madre reaccionó furiosa con American Airlines tras perder a su hija

El momento de angustia para esta mujer llegó tras recibir una inquietante llamada. “Una hora después de que el vuelo aterrizó me llama el manager de American Airlines en Miami y me dice que mi niñá está perdida, que habían cerrado la terminal y que no sabían dónde estaba”. En ese instante se enojó. De acuerdo con su explicación, una vez que los pasajeros del avión se bajaron, la tripulación se despidió de su hija y, como ella no sabía cómo reaccionar, caminó sola. Además, su vuelo había llegado unos momentos antes y su padre luchaba desesperado para llegar hasta la puerta.

Según el relato de Mónica, el padre de la niña le marcó y usaron FaceTime para poder comunicarse hasta que, una hora después, lograron encontrarse.

En los comentarios del video de TikTok, la comunidad virtual reprochó la manera de actuar de la aerolínea. “Esto es imperdonable”, dijo un usuario, mientras que también se formó un debate entre quienes decían que culpa era los padres y no solo de la aerolínea. Una mujer salió en su defensa: “Esto NO es culpa de los padres. Los boletos de avión son escandalosos, la mayoría no puede pagar un boleto adicional. Pagaron extra por esto y American Airlines fracasó”, “La cantidad de gente en la sección de comentarios culpándote por esto. Lo siento mucho. Pagaste por este servicio y esperabas que tu hijo fuera acompañado”, apoyó otra mujer.

La respuesta de American Airlines

Finalmente y luego de que la exposición se volvió viral en TikTok, la aerolínea compartió un comunicado en el que explicó que investigaban este incidente. “Nos tomamos estos asuntos muy en serio e investigamos lo que ocurrió. Un miembro del equipo se comunicó con el cliente para tener más información sobre esta experiencia”, manifestó la compañía.

American Airlines respondió al reclamo de la madre American Airlines

La mamá de Kimber, como fue identificada la pequeña, añadió que su hija tenía la etiqueta de “menor acompañado” durante todo su recorrido y que nadie la detuvo para preguntarle la razón por la que estaba sola. Afortunadamente, su padre logró localizarla a salvo.

Tras ser entrevistada, Mónica le contó a Fox News Digital que había pagado 150 dólares adicionales para asegurarse de que su hija recibiría todo el acompañamiento hasta llegar a donde se encontrara su padre, una vez que el avión aterrizara. El servicio de American Airlines es para menores de entre 5 y 14 años e incluso dan especificaciones a los padres o tutores que deseen contratarlo.

American Airlines habría cometido un error al abandonar a una menor en el aeropuerto de Miami

Todos deben: