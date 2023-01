Su maestro le dijo que “no lograría nada en la vida”, pero incursionó en OnlyFans y “se vengó”

escuchar

La vida dio un giro de 180 grados para Vera Dijkmans, una joven de 22 años a quien su profesor de secundaria le dijo que “no lograría nada en la vida”. La neerlandesa vivió momentos terribles cuando todavía iba a la escuela. Sus compañeros la molestaban y los docentes no creían en ella. Lo que esas personas no esperaban era que, algunos años después, la víctima fuera exitosa.

El camino esperanzador de esta joven comenzó cuando decidió renunciar al colegio. Siempre supo que asistir a la institución no era su actividad preferida y que su futuro iba rumbo a la creación de contenido. Fue así que decidió incursionar en OnlyFans, la plataforma para adultos. Su popularidad creció tan rápido que ahora gana una cantidad aproximada de US$360.000 por mes.

Pese a que su carrera académica se vio frustrada, Vera ahora está conforme con la publicación de fotos sensuales. Eso sí, nunca creyó que entre sus suscriptores estaría el maestro que le dijo que no llegaría lejos: “Trató de mantener su identidad oculta, pero reconocí su rostro”, dijo Dijkmans en declaraciones citadas por The New York Post.

La modelo de OnlyFans ahora acumula una fortuna por publicar sus fotografías en la plataforma @veradijkmans/Instagram

Al principio, le pareció extraño que el hombre consumiera su contenido, pero después se divirtió con la situación: “Lo encontré tan impactante porque en la escuela recuerdo que él era muy estricto y nunca tuve la impresión de que le agradara como estudiante, mucho menos de esta manera (físicamente)”. Vera se dijo satisfecha de haberle demostrado a su profesor que sí logró alcanzar el éxito, por lo que no perdió la oportunidad de decírselo.

Después de retomar contacto con él, decidió encararlo y recordarle lo que había ocurrido entre ellos en el pasado: “La primera vez que me envió un mensaje trató de actuar como si no hubiese sido. Después de un tiempo, le pregunté directamente. Creo que al principio dudó, pero luego lo admitió”, contó la modelo.

Aunque, al parecer, el académico no se vio para nada avergonzado, dado que después le hizo un pedido íntimo a la influencer. Le ofreció pagarle US$1200 por un conjunto de lencería personalizado. La joven quedó perpleja, pero después dejó todo atrás y comenzó a tratarlo como a otro más de sus seguidores. No sin antes dejarle en claro que se había equivocado al pronosticar negativamente su futuro, dado que ella finalmente consiguió sentirse exitosa.

Vera Dijkmans acumula más de cinco millones de seguidores en Instagram @veradijkmans/Instagram

Una mala experiencia en la escuela

La neerlandesa nunca tuvo un apego real con las instituciones educativas. Siempre quiso desertar por el bullying que recibía por parte de sus compañeros. Contó, en declaraciones citadas por el mismo medio, que siempre la intimidaron y se burlaron de ella por tener “un trasero grande”. Algo que le causó grandes consecuencias en su autoestima por muchos años.

No obstante, ahora que dejó los malos comentarios atrás y se enfocó en su contenido, considera que ese atributo físico le ha hecho ganar mucho dinero. Se dijo feliz de poder “hacer una fortuna” por el aspecto por el que alguna vez la ridiculizaron: “Finalmente me vengué de las personas que nunca creyeron en mí”, cerró.

LA NACION