Lo echaron del trabajo y se vengó de una forma irreproducible

Un joven de 18 años recibió una llamada de la oficina de recursos humanos en la que le anunciaron que estaba despedido y que, por lo tanto, cortaban cualquier relación laboral con él desde ese momento. Tras la notificación,el exempleado, Adam Powiss, regresó a su área de trabajo para vengarse de una forma “épica”. Su decisión se viralizó en TikTok y causó una lluvia de opiniones.

El momento quedó grabado en un video que Adam subió a su cuenta personal. Poco después la plataforma bajó su clip, pero quienes lo habían visto decidieron viralizarlo. En el que permaneció en la cuenta @thebaldwelshy se vio cómo el chico se dirige al altavoz de la tienda departamental B&Q Weston-super-Mare, en Reino Unido. A pesar de que todavía llevaba puesto su uniforme, como no tenía nada más que perder, no vio impedimento para su hazaña.

Sin pensarlo, el hombre anunció a los clientes su despido y criticó a los empleadores que habían decidido dar por finalizado su contrato: “Me acaban de despedir. B&Q son unos idiotas, que se j... todos”. Su mensaje lo terminó con otro tono: “Que tengan un lindo día”. Después, soltó el altavoz y salió de la tienda.

Después de su gesto, la compañía le prohibió la entrada al establecimiento. Esta acción no perturbó a Powiss, quien aseguró que “no compraba allí regularmente”.

Usuarios divididos

Algunas personas que vieron el clip fueron a los comentarios y debatieron si la forma de actuar de Powiss había sido correcta o no. Si bien el video (recompartido) mantenía la descripción de “despedida con estilo”, algunos usuarios discreparon de la decisión del joven y le advirtieron que a partir de ese momento generaba un historial negativo.

¿Por qué despidieron a Adam Powiss?

De acuerdo con la estación de radio de Reino Unido LBC News, el joven de 18 años explicó que sus jefes lo habían despedido porque cometió un error “nada grave” y los encargados “lo llevaron más allá de lo necesario”. Debido a esto, Adam se molestó y fue directo al altavoz. “Actué un poco irracionalmente. Realmente no lo pensé”, agregó. “No creo haberlo merecido, porque la gente ha hecho cosas peores y no han sido despedidos. He visto a otros miembros del personal (fumar fuera del área autorizada) y por eso estaba un poco desconcertado”. También subrayó que, como se trataba de un empleo que le gustaba mucho, seguía las reglas y nunca llegaba tarde.

Por otro lado, ante una solicitud de comentarios, un portavoz del establecimiento le comentó al diario The Sun que no hablan de casos individuales, ya que “tienen procesos”, y cualquier decisión de revisar el empleo de un colaborador “no es tomada a la ligera”.

Finalmente, Adam reflexionó y admitió que “probablemente” no debió hacer el anuncio, porque quizá afectaría su futuro en otras compañías: “Podrían pensar que soy ese tipo de persona, pero soy bueno en mi trabajo y en ese momento me molesté un poco”, cerró.

