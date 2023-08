escuchar

Un hombre de Michigan decidió casarse con su novia horas antes de que ella muriera de cáncer como un acto de amor y para poder adoptar a su hijo, cuyo padre biológico también había fallecido. Desde meses atrás, tenían un casamiento de ensueño preparado, pero no se pudo llevar a cabo tal cual lo anhelaban porque la enfermedad de la mujer avanzó. Así, optaron por tener una ceremonia pequeña, pero con mucho significado sentimental, dentro del hospital.

Kyle Adcock y Amy Drouillard, ambos de 35 años, tenían todos los preparativos listos para hacer su boda el 26 de agosto de este año, desde sus atuendos, hasta la ubicación y los proveedores pagados. Sin embargo, al ver que Amy estaba a punto de perder la vida, contrajeron matrimonio el pasado jueves 24. Ella se puso el vestido que previamente había elegido y el personal del centro médico organizó una ceremonia muy romántica, aunque con los cuidados necesarios para asegurarse de que la paciente estuviera cómoda.

Kyle Adcock y Amy Drouillard se casaron en una ceremonia en el hospital Kyle Adcock/Facebook

“La doctora organizó una noche preciosa para nosotros. Hizo que sus mejores seis enfermeras cuidaran de mi esposa y trajeron velas a su habitación. Amy estaba hermosa y llena de sonrisas. Fue una boda hermosa”, destacó Kyle para Fox 2 Detroit. Además, se dijo afortunado de que sus seres queridos hayan podido estar con ellos en ese momento tan importante: “Los familiares que venían a nuestra boda el sábado, asistieron de todas formas”.

Amy tenía 33 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama en etapa cuatro, por lo que luchó contra él durante dos años. Al enterarse de que no sobreviviría, su prometido se ofreció a adoptar a su hijo Nolan, de 12 años, quien ya era como de su familia. “Cuando le diagnosticaron, queríamos pisar el acelerador porque su padre había fallecido cuando él (el menor) era más chico. Tuvimos que casarnos para poder adoptarlo y, afortunadamente, pudimos hacerlo”, constató el hombre.

Ahora, a pesar de que se siente destrozado por haber perdido al amor de su vida, Adcock afirmó que está dispuesto a seguir adelante por Nolan y por el cariño que todavía le tiene a Drouillard: “Lo que me hace seguir es acordarme de su sonrisa y felicidad en el peor mejor día de nuestras vidas... Eso es lo que me mantiene en marcha, y también saber que tengo al niño aquí para mantenerme quieto y él me tiene a mí”.

Amy Drouillard luchó contra el cáncer por dos años Kyle Adcock/Facebook

Piden apoyo para concluir con el proceso de adopción

Kyle abrió una colecta de GoFundMe para solicitar apoyo monetario y poder pagar los costos del proceso legal de adopción, así como recuperarse de los depósitos que hicieron para el casamiento. “Este esfuerzo de recaudación de fondos es para ayudar a aliviar la carga de su estrés financiero. Ayudará con las facturas del hogar, las del hospital, las primas del seguro médico, el hockey de Nolan y los costos de regreso a la escuela, los honorarios legales asociados con el proceso de adopción y la recuperación de los depósitos perdidos de los proveedores de bodas”, se lee en la plataforma de recaudación.

