Una pasajera y su mascota llegaron al aeropuerto de Atlanta con la finalidad de hacer un trasbordo y viajar a California para pasar unos días de descanso el 18 de agosto pasado. Sin embargo, el viaje se convirtió en una historia de terror cuando le dijeron a la mujer que debía regresar a su país natal, República Dominicana, porque no cumplía con los requisitos de una visa de turista.

Paula Rodríguez contó que Delta Airlines perdió a su perra Maia en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, el más transitado del mundo. “Me dijeron muy amablemente: ‘Lo sentimos mucho, pero usted no cumple con los requisitos para ingresar a los Estados Unidos, se le negó la entrada y deben enviarla de regreso a su casa en Santo Domingo’”, dijo Rodríguez al medio Atlanta News First. “Me dijeron: ‘Vas a tener que dormir en un centro de detención y tu perro no puede venir contigo’”.

Cuando un representante de la aerolínea le quitó a Maia, ella preguntó si la llevarían a un lugar seguro porque había estado muy angustiada durante el vuelo. “Me dijo que no me preocupara, que la llevarían a un centro con personal capacitado para eso. Que le darían comida y agua y la cuidarían. No era mi deseo, pero lo entendí. No podía hacer nada y confiaba”, agregó.

Maia se perdió en el aeropuerto de Atlanta y la aerolínea no actualizó sobre su estado @ pcrod / Instagram

Cuando llegó el momento de regresar a República Dominicana, Paula ya estaba lista para volar de regreso. Entonces, preguntó por Maia para verla. “Vamos a la puerta, ella debería estar allí”, le respondieron. Al abordar, se percataron de que la perrita no estaba. Los empleados de la aerolínea comenzaron a hacer llamadas y le dijeron a Rodríguez que ya no podían tenerla más tiempo en el aeropuerto y que se tenía que ir de Estados Unidos, según acusó.

La perrita Maia, de Paula Rodríguez, fue extraviada por el personal de Delta en Atlanta @pcrod / Instagram

“Comencé a entrar en pánico y dije: ‘Lo siento, no puedo seguir adelante cuando me dices que no sabes dónde está mi perro’”. Debido a su rechazo de irse sin Maia, Delta le cambió a una hora más tarde el vuelo, pero ahora con destino a Punta Cana, que está a dos horas de Santo Domingo. Una vez cumplido el tiempo, la mujer tuvo que subirse al avión y salir del aeropuerto.

Rodríguez, quien solía rescatar perros, tiene a Maia desde que esta tenía un mes: “Todos los que me conocen saben lo que ella significa para mí. No voy a ningún lado sin ella. Se porta tan bien que la llevo a restaurantes, literalmente a todas partes. Ella es mi socia en todo”, dijo la joven a CNN.

La aerolínea Delta perdió a su perrito en el aeropuerto de Atlanta

Una vez que llegó a su país, la pasajera comenzó a realizar llamadas para saber la ubicación de su mascota y fue recién el lunes, dos días después de su extravío, que le dijeron que había salido de la cinta trasportadora y corrido hacia la pista de aterrizaje. “Está desaparecida durante más de 72 horas en el aeropuerto más grande de Estados Unidos. Sin comida, sin agua, debe estar asustada”, comentó a Atlanta News First.

Paula Rodríguez le exige a la aerolínea saber el paradero de su mascota Maia @pcrod / Instagram

Debido a que la mujer no puede regresar a Estados Unidos por el problema con su visa, fue su mamá quien voló al mismo aeropuerto para continuar con la búsqueda. “La cuestión es que ese aeropuerto es extenso. Mi mamá me dijo que tiene dimensiones aterradoras; definitivamente es posible que esté escondida en el aeropuerto, pero podría estar en muchos lugares”.

Maia tiene un chip de reconocimiento. “Si alguien la hubiera encontrado, la habría llevado a un refugio y la habría escaneado. Mi información está ahí. La mayor posibilidad es que ella todavía esté ahí, escondida”.

Buscan a Maia

El aeropuerto envió un comunicado a CNN para brindar algunos avances. “Los equipos de operaciones de ATL realizan inspecciones de pistas y aeródromos durante todo el día. En este momento no se han encontrado con el perro, pero seguirán atentos si aparece. Si la ven, el personal de ATL intentará capturarla y devolverla a la aerolínea y a su dueño”. Por su parte, Paula recurrió al poder de las redes sociales: “Necesito ayuda, necesito ayuda, por favor”, señaló en un video publicado en TikTok.

LA NACION