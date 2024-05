Subió al avión con una bebida cotidiana y recibió una dura advertencia de la azafata: “Es ilegal”

Escuchar

Una pasajera de la aerolínea Southwest Airlines se llevó una fuerte advertencia al abordar un avión con una bebida cotidiana que resultó ser “ilegal”. De acuerdo con la Administración de la Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) llevar artículos prohibidos puede causar retrasos y dar lugar a multas o incluso arrestos.

“Mi azafata me regañó porque estaba bebiendo kombucha y me informó que era ilegal llevarla al avión debido al porcentaje de alcohol que contenía”, escribió Ally Cooper en su cuenta de X el pasado 5 de mayo. Si bien no dio más detalles acerca de la situación, dejó ver que no tuvo problemas mayores, luego de que la propia empresa se pusiera en contacto con ella a través de la red social.

Una mujer subió con kombucha al avión y recibió una advertencia de la azafata X (antes Twitter) @AllyCooper818

La aerolínea de bajo costo, con sede en Dallas, Texas, respondió a la publicación de la mujer. “Hola, lamentamos mucho cualquier inconveniente o molestia que esto haya podido causar. Tenga en cuenta que estamos a un DM de distancia si desea conversar más”, a lo que ella contestó: “¡Gracias! Todo bien, fue una interacción extraña. ¡El resto de los asistentes de vuelo del Southwest siempre han sido increíbles!”.

¿Qué es la kombucha?

De acuerdo con Medical News Today, la kombucha es una bebida fermentada, por lo que puede contener alcohol. Sin embargo, normalmente solo lleva pequeñas cantidades, por lo que se considera como no alcohólica. En los últimos años, este producto se ha popularizado por estar relacionado con una mejor salud.

El contenido de alcohol de esta bebida suele ser muy bajo, normalmente menos del 0,5% en volumen, pero si el proceso de fermentación no se controla correctamente, puede aumentar.

El contenido de alcohol de la kombucha suele ser muy bajo Freepik

Al tratarse de una bebida que contiene pequeñas cantidades de alcohol, la autoridad que regula sistemas de seguridad en los aeropuertos señala que se deben cumplir con ciertos aspectos para poder ingresar con ella en el avión.

¿Qué dice la autoridad de las bebidas con alcohol?

La TSA recomienda a los viajeros consultar con la aerolínea antes de subir a bordo bebidas alcohólicas, pero explica que las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohíben a los usuarios consumir alcohol en un avión a menos que lo atienda un asistente de vuelo.

También señala que las bebidas alcohólicas con más del 24%, pero no más del 70% de alcohol, están limitadas para llevarse en el equipaje facturado a cinco litros por pasajero y deben estar en envases minoristas sin abrir. En tanto que aquellas bebidas con 24% de alcohol o menos no están sujetas a restricciones, pero sí deben ir en la valija que se lleva en la bodega del avión.

La TSA advierte que las bebidas con alcohol de más de 100 ml deberán ir en la valija facturada

Con respecto a la kombucha, en una publicación de Facebook de 2021, la TSA hizo una recomendación para los viajeros: “Si viaja con su bebida fermentada favorita, tenga en cuenta que deberá estar en un recipiente de 100 mililitros o menos. El recipiente debe caber en una bolsa con cierre de un cuarto de galón junto con el resto de líquidos de viaje”. En caso de exceder la cantidad, el producto debe ir en el equipaje facturado.

LA NACION