T-wolves y Warriors vuelven a la cancha en apoyo a comunidad en duelo tras tiroteo en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — La voz de Chris Finch se quebró y vaciló mientras el entrenador expresaba en nombre de los Timberwolves de Minnesota su dolor por el miedo y el sufrimiento colectivo de la comunidad debido a la continua represión migratoria, tras el tiroteo fatal de Alex Pretti, de 37 años, por un oficial federal

Finch presenta un enfoque directo y sin rodeos en sus declaraciones públicas y rara vez revela mucha emoción, pero claramente estaba conmovido por la situación en Minneapolis antes de que su equipo recibiera a Golden State el domingo. El partido entre los Timberwolves y los Warriors fue pospuesto 24 horas, después de que Pretti fuera asesinado el sábado

“Soy más que un residente. Este es mi hogar. Me encanta vivir aquí. Me encanta ser parte de esta comunidad. Me han acogido desde el primer día. La gente ha sido increíble. Es triste ver lo que está sucediendo”, dijo Finch, quien fue contratado por los Timberwolves hace cinco años. “A nivel humano, ciertamente como alguien que se enorgullece de estar aquí, sé que muchos de nuestros jugadores sienten lo mismo. A todos les encanta estar aquí, y es simplemente difícil ver por lo que estamos pasando”

Los Timberwolves guardaron un momento de silencio por Pretti antes del himno nacional, tal como lo hicieron por Renee Good antes de su partido el 8 de enero, el día después de que ella fuera fatalmente baleada por un oficial federal. La administración de Trump en diciembre lanzó lo que el Departamento de Seguridad Nacional declaró la mayor operación de control migratorio en la historia y a principios de este mes anunció un aumento de más oficiales para superar los 2.000

La NBA anunció el sábado que la decisión de reprogramar se tomó para “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis” después de que Pretti fuera asesinado durante un enfrentamiento en un distrito comercial a menos de 3,2 kilómetros al sur del Target Center. Finch dijo el domingo que los Timberwolves presionaron por el aplazamiento para respetar el proceso de duelo público

“Jugar baloncesto simplemente no parecía lo correcto”, dijo Finch, agradeciendo a la NBA y a los Warriors por su apoyo

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, durante mucho tiempo uno de los entrenadores más francos de la liga, fue mesurado pero claramente conmovido al expresar su propia simpatía

“Este siempre ha sido un gran lugar en la gira de la NBA. Me encanta la ciudad de Minneapolis. La gente aquí es maravillosa, y es muy triste lo que está sucediendo. Siento por la ciudad. Hay un manto que se ha echado sobre la ciudad. Se puede sentir. Mucha gente está sufriendo, y obviamente la pérdida de vidas es la preocupación número uno. Esas familias nunca recuperarán a sus seres queridos”, dijo Kerr

Decenas de miles de personas inundaron el centro de Minneapolis el viernes en protesta por las tácticas y la presencia de oficiales de inmigración, una multitud que los Warriors pudieron ver desde su hotel mientras se dirigía hacia el Target Center. Una marcha de protesta más pequeña tuvo lugar en el centro antes del partido del domingo

Hubo muchas otras voces alzándose en el mundo del deporte el domingo. La estrella del baloncesto femenino Breanna Stewart sostuvo un cartel con "abolir ICE" impreso en él durante las presentaciones en su partido de la liga Unrivaled. Los fanáticos de Minnesota Frost durante un partido de la PWHL corearon “¡Ice fuera ahora!”. La Asociación de Jugadores de la NBA emitió un comunicado en apoyo a las protestas en Minnesota e instó a sus miembros a alzar la voz

Las perspectivas en un país polarizado varían enormemente sobre lo que constituye una protesta protegida constitucionalmente y lo que se convierte en una interrupción política violenta, y Kerr pareció percibir esa tensión mientras hablaba antes del partido el domingo

“La gente está tan enojada. Debería haber un llamado a nuestros mejores ángeles para cuidarnos unos a otros y reconocer lo que está sucediendo. Estamos siendo divididos por los medios para obtener ganancias, por desinformación. Hay tanto por ahí que es realmente difícil para todos nosotros reconciliar”, dijo Kerr. “Y en tiempos como estos tienes que apoyarte en los valores y en quién eres y quién quieres ser, ya sea como individuo o como país”

