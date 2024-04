Temblor en EE.UU. hoy, 5 de abril: un terremoto de magnitud 4,8 sacudió Nueva Jersey y se sintió en todo Nueva York

Escuchar

En Estados Unidos, tienen lugar una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los temblores, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del 5 de abril, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Uno sorprendió muy cerca de Nueva York, en Trenton, Nueva Jersey.

New Jersey tembló hoy, viernes 5 de abril

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 18 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ocurrido a 7 kilómetros de la localidad de Trenton, Nueva Jersey, con 4,7 de magnitud. El sismo se advirtió también en la ciudad de Nueva York.

El sismo estuvo centrado cerca de la población de Lebanon, en Nueva Jersey, según informó el USGS. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que no se han reportado daños, informó la agencia AP.

🇺🇲🗽 | En Nueva York se percibió el terremoto y los edificios fueron evacuados.



La magnitud fue de 4.8 y tuvo su epicentro a 7 kilómetros al Norte-noreste (NNE) de la estación Whitehouse, Nueva Jersey.

En las redes sociales, comenzaron a circular imágenes y videos de varios usuarios que mostraron cómo tembló durante la mañana de este viernes el área densamente poblada de Nueva York y Nueva Jersey. Vecinos de Baltimore, Filadelfia y otras áreas también aseguraron haber sentido el movimiento sísmico.

“Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York. Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos al público a lo largo del día”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en su cuenta de X (ex Twitter). La variación de la magnitud se debe a que las fuentes oficiales pueden demorar un poco en mostrar la información final.

Actualización sobre el terremoto en Nueva Jersey X

Un portavoz de Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, dijo que el funcionario planea llevar a cabo una conferencia de prensa al mediodía para discutir el impacto del terremoto.

En tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) detuvo los vuelos que iban a despegar desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el Aeropuerto John F. Kennedy a partir de las 11 a.m., según informó The New York Times.

Qué es el USGS

El USGS es la dependencia estadounidense que opera una extensa red de sismógrafos, que pueden detectar las ondas sísmicas cuando la tierra tiembla y alertar de manera oportuna a las personas que están cerca del epicentro. A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en su sitio web, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos de este viernes 5 de abril en EE.UU.

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 7 km al norte noreste de Whitehouse Station, New Jersey . Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 5 de abril a las 14.23 hs UTC (09.23 hs de Trenton)

. Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 5 de abril a las 14.23 hs UTC (09.23 hs de Trenton) Ubicación: 277 km al oeste suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 5 de abril a las 11.16 hs UTC (02.16 hs de Anchorage)

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 5 de abril a las 11.16 hs UTC (02.16 hs de Anchorage) Ubicación: 4 km al noroeste de Belden, California . Magnitud: 3. Fecha y hora: 5 de abril a las 10.46 hs UTC (02.46 hs de Los Ángeles)

. Magnitud: 3. Fecha y hora: 5 de abril a las 10.46 hs UTC (02.46 hs de Los Ángeles) Ubicación: 5 km al noroeste de Belden, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de abril a las 10.26 hs UTC (02.26 hs de Los Ángeles)

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de abril a las 10.26 hs UTC (02.26 hs de Los Ángeles) Ubicación: 41 km al noroeste de Rincón, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de abril a las 07.39 hs UTC (03.39 hs de San Juan)

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de abril a las 07.39 hs UTC (03.39 hs de San Juan) Ubicación: 1 km al noroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de abril a las 04.14 hs UTC (18.14 hs del 4 de abril en Honolulu)

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de abril a las 04.14 hs UTC (18.14 hs del 4 de abril en Honolulu) Ubicación: 118 km al sureste sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de abril a las 02.47 hs UTC (17.47 hs del 4 de abril en Anchorage)

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de abril a las 02.47 hs UTC (17.47 hs del 4 de abril en Anchorage) Ubicación: 5 km al noroeste de Belden, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de abril a las 02.03 hs UTC (18.03 hs del 4 de abril en Los Ángeles)

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de abril a las 02.03 hs UTC (18.03 hs del 4 de abril en Los Ángeles) Ubicación: 6 km al noroeste de Belden, California . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 5 de abril a las 01.34 hs UTC (17.34 hs del 4 de abril en Los Ángeles)

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 5 de abril a las 01.34 hs UTC (17.34 hs del 4 de abril en Los Ángeles) Ubicación: 6 km al oeste noroeste de Belden, California . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 5 de abril a las 01.34 hs UTC (17.34 hs del 4 de abril en Los Ángeles)

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 5 de abril a las 01.34 hs UTC (17.34 hs del 4 de abril en Los Ángeles) Ubicación: 76 km al noroeste de Aleneva, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de abril a las 00.33 hs UTC (15.33 hs del 4 de abril en Anchorage)

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de abril a las 00.33 hs UTC (15.33 hs del 4 de abril en Anchorage) Ubicación: 5 km al oeste suroeste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de abril a las 00.31 hs UTC (20.31 hs del 4 de abril en San Juan)

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de abril a las 00.31 hs UTC (20.31 hs del 4 de abril en San Juan) Ubicación: 3 km al suroeste de Salcha, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de abril a las 20.48 hs UTC (11.48 hs de Anchorage)

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de abril a las 20.48 hs UTC (11.48 hs de Anchorage) Ubicación: 77 km al suroeste de Unalaska, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 4 de abril a las 19.59 hs UTC (10.59 hs de Anchorage)

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 4 de abril a las 19.59 hs UTC (10.59 hs de Anchorage) Ubicación: 72 km al suroeste de Unalaska, Alaska . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 4 de abril a las 19.57 hs UTC (10.57 hs de Anchorage)

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 4 de abril a las 19.57 hs UTC (10.57 hs de Anchorage) Ubicación: 3 km al oeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de abril a las 16.57 hs UTC (06.57 hs de Honolulu)

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos más importantes de identificación

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.