Temporada de serpientes en Carolina del Norte: dónde hacen nido y cómo saber si están en tu casa

La temporada de serpientes en Estados Unidos continúa vigente. Entre la primavera y el verano boreal, estos reptiles salen de sus invernáculos para reproducirse. Es una época del año donde hay más posibilidades de que se den encuentros y ataques, por esto las personas deben estar prevenidas. Carolina del Norte se encuentra cerca de la cima entre los estados donde más casos de mordeduras hubo en 2024.

Carolina del Norte es uno de los estados donde más ataques de serpientes se dieron en lo que va de 2024 (Project RattleCam via AP)

En lo que va de 2024, 856 personas fueron atacadas por serpientes en Carolina del Norte. Esto ubica al estado en el puesto dos entre los lugares donde más casos se dieron, detrás de Texas (con 1408 casos) y por delante de Georgia ( con 530 casos). Sin embargo, según World Population Review, la tasa de incidentes cada 100 mil habitantes es más alto en Carolina del Norte que en el resto del país.

Los diez estados con más incidentes en 2024, hasta el momento, fueron:

Texas: 1408 casos

Carolina del Norte: 856 casos

Georgia: 530 casos

Florida: 350 casos

Louisiana: 334 casos

Arkansas: 307 casos

Mississippi: 236 casos

Missouri: 234 casos

California: 221 casos

Virginia: 217 casos

¿Cómo evitar que una serpiente haga nido en tu casa?

Cuando las serpientes emergen de sus invernáculos para reproducirse, no crean un nido de la manera que lo hacen los pájaros, con estructuras complejas. Los reptiles buscan madrigueras hechas por otros animales o bien huecos húmedos y frescos en los cimientos de las casas. Por lo tanto, uno de los primeros consejos que dan los especialistas es revisar los alrededores de los hogares para hallar fisuras por donde podrían meterse.

No obstante, las serpientes anidan en otros espacios al aire libre. Estos reptiles buscan pilas de maderas o de rocas, hierbas altas, o tocones y sistemas de raíces. Un jardín descuidado en donde se encuentren estos elementos puede ser aprovechado por estos animales.

De todas maneras, antes de despejar el patio, los especialistas recomiendan prepararse con botas y guantes especiales, así como con un palo o algo asimilar. El objetivo es voltear los elementos tirados para revisar que no haya ni huevos ni serpientes que puedan atacar directamente las manos o los pies.

Más allá de los objetos, hay olores que atraen a las serpientes. Estos reptiles tienen un sentido del olfato muy desarrollado y pueden detectar el aroma de lo que potencialmente van a cazar. Esto incluye roedores, aves, anfibios u otros pequeños animales que puedan ser su alimento. Por eso, es importante prestar atención en caso de tener como mascotas algunos de estos animales, como pájaros o hámster, por ejemplo.

Además de despejar las viviendas de potenciales presas, también hay que tener cuidado con las crías de mamíferos, ya que estas pueden ser un alimento fácil para los reptiles. Algo similar pasa con los residuos. Los especialistas indican que la basura atrae a las víboras, por esto es vital limpiar más durante esta época del año.

En caso de que se dé un encuentro con una serpiente, desde el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) aseguran que la mejor idea es huir. Esto no hay que hacerlo de cualquier forma, por ejemplo: “Cuando escuche una serpiente de cascabel, pero no la vea, no se mueva hasta que haya determinado de qué dirección proviene el sonido”, indicaron. Una vez que la ubica, la persona debe alejarse lentamente en el sentido opuesto, ya que, “las víboras atacan el movimiento”, especifican.

También hay que tener cuidado con las mascotas y su función en la búsqueda de nidos de serpientes. La mordedura del reptil afecta de forma distinta a los perros que a los gatos. Esto se debe a que los canes inspeccionan con sus hocicos y eso hace que se vean mucho más expuestos a un ataque directo. Además, su forma de coagular es mucho más rápida que la de los felinos.

