Temporada de viajes: por qué muchas personas tienen el curioso hábito de golpear el avión antes de abordar

Las tradiciones y rituales de los pasajeros antes de viajar ganan protagonismo con la temporada alta de viajes en marcha. Entre ellos, un gesto particular se repite en aeropuertos de todo el mundo: golpear suavemente el exterior del avión antes de subir.

¿Por qué lo hacen? Las respuestas están vinculadas a cuestiones psicológicas, creencias, supersticiones y hasta estrategias para lidiar con el miedo a volar.

Un gesto de control y conexión

El especialista en la industria de viajes Gary Leff, quien también es autor del blog View From the Wing, explicó en diálogo con Fox News Digital que este hábito refleja una necesidad humana de ejercer algún tipo de control en una situación que, en esencia, está fuera de su dominio. “Al subir al avión, tocan el logo de la aerolínea en el costado. En una variante, la gente puede besarse los dedos y, al tocar el logo, besan el avión”, señaló.

El experto sostuvo que este acto también humaniza a la aeronave. Dice es como saludar a una mascota: se establece una conexión emocional con la máquina que realizará una hazaña increíble. Es decir, transportar a las personas a velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora. Esta práctica, según sus observaciones, puede ser reconfortante para los pasajeros que buscan alivio a la ansiedad o el estrés previo al vuelo.

El experto sostuvo que este acto también humaniza a la aeronave. Dice es como saludar a una mascota (Imagen de archivo) TSA

Un alivio frente a la aerofobia

Por su parte, Brian Morris, la mente detrás de las tarjetas “Flight Deck: Fear Of Flying Flash Cards” y quien enfrentó su propio miedo a volar, reconoció que participó en este ritual durante años. “Era un hábito que me traía una sensación de comodidad, como si estuviera estableciendo una conexión con el avión y pidiendo su protección”, expresó en un correo electrónico con este medio. Aunque más tarde comprendió que su gesto no tenía impacto en la seguridad del vuelo, admitió que fue una herramienta útil para manejar su ansiedad.

Como explica Very Well Mind, la aerofobia, un temor común que sufren más de 25 millones de personas solo en los Estados Unidos, está en el centro de esta práctica. Según la Clínica Cleveland, este miedo puede llevar a los pasajeros a recurrir a pequeños rituales que les brinden un sentido de seguridad, aunque sepan que son puramente simbólicos.

La aerofobia es un temor común que sufren más de 25 millones de personas solo en los Estados Unidos (Imagen de archivo) Shutterstock

Redes sociales: un espejo de costumbres

En plataformas como TikTok, este hábito cobró mucha notoriedad. Videos compartidos por usuarios muestran cómo muchos tocan el avión antes de abordar, mientras otros realizan gestos como la señal de la cruz o toman fotografías del emblema de la aerolínea.

Los comentarios reflejan una diversidad de opiniones: desde quienes consideran el gesto esencial hasta quienes lo ven como una curiosidad ajena. “Hago esto cada vez”, confesó un usuario, mientras otro bromeó: “Salvar a todos de un accidente aéreo tocándolo antes de entrar. Un trabajo incansable, ¡pero lo hace!”.

Los especialistas coinciden en que estos rituales, aunque no alteran la seguridad del vuelo, son una forma de gestionar emociones en situaciones de estrés. Golpear el avión antes de abordar puede ser solo un detalle, pero para muchos representa una manera de sentirse más seguros al emprender su viaje.