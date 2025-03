Una pasajera que se volvió viral por negarse a dar el asiento de la ventanilla del avión a un niño que lloraba, ahora demanda a la aerolínea y al pasajero que la filmó

Jeniffer Castro, de 19 años, una ex empleada bancaria de Belo Horizonte, se encontró en el centro de una polémica cuando a fines del año pasado circuló en tik tok un video donde se la mostraba negándose a dar el asiento a un niño en un avión de la aerolínea Gol.

Los asientos estaban seleccionados con anterioridad al vuelo y según publicó el medio New York Post, la familia del menor ya tenía reservada una butaca propia, también del lado de la ventanilla. Sin embargo insistieron en reclamar el de la mujer.

Si bien en principio se informó que la madre del niño la filmó, Jeniffer asegura que fue otra persona ajena a la situación. Lo cierto es que comenzaron a increparla y a decirle cosas como: “Estoy grabando tu cara, esto es repugnante”, incluso le preguntaron si tenía algún síndrome o discapacidad por la cual no quería dar el asiento, “si es así lo entendemos”, le explicaron socarronamente. La joven no respondió y solo se limitó a preguntar si la estaban grabando.

De acuerdo con Castro, el momento tuvo grandes repercusiones para su salud mental y su carrera profesional. En el momento de mayor repercusión ella estaba “en shock y sin poder salir de su casa, por miedo a ser acosada”. Además asegura: “Profesionalmente mi vida cambió mucho, tanto que hoy ya no estoy en el rubro en el que trabajaba antes”. Cambió de trabajo, dado que su número de seguidores en instagram se disparó 2,1 millones, lo que la llevó a cerrar acuerdos como influencer con diversas marcas, según ella misma aseguró.

Demanda

Ahora, presentó una demanda contra la aerolínea Gol con el objetivo de reclamar una compensación monetaria por el mal momento que tuvo que pasar. Además, inició una presentación judicial contra el pasajero que la grabó en vuelo. La suma del reclamo no se pudo conocer dado que la joven prefirió mantenerlo bajo reserva. Sin embargo, más allá del dinero, ella asegura que su objetivo es prevenir que este tipo de situaciones, en las que una persona es humillada y expuesta públicamente, sucedan en el futuro.

“Fui objeto de juicios, ataques y especulaciones de personas que ni siquiera conocen la historia completa. Lo que debería haber sido un vuelo normal se convirtió en una situación extremadamente embarazosa, exponiéndose injustamente y provocando consecuencias que afectaron tanto mi vida personal como profesional”, aseguró.

La joven afirma que el incidente comenzó desde el momento mismo del embarque, cuando vio a un niño sentado en su lugar, por lo que tuvo que esperar que se moviera para poder sentarse.

“Luego, durante el vuelo el menor lloró mucho, lo que es incómodo, aunque comprensible en un viaje”, recordó. “Lo que me sorprendió fue el hecho de que una persona que no tenía nada que ver con la situación comenzara a filmarme sin permiso, me insulte y trate de avergonzarme públicamente simplemente porque no quería cambiar de asiento”.

“Nadie merece pasar por lo que yo pasé, ser filmada, insultada y atacada sólo por ejercer un derecho básico. Vivimos en una sociedad donde decir ‘no’ a menudo se considera una falta de respeto o egoísmo, pero esto tiene que cambiar. Cada persona tiene sus propias razones, preferencias y límites, y todo esto debe ser respetado sin juzgar”, aseguró.

