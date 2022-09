“¿Tenemos un millón de dólares?”: le ocultó a su marido que había ganó la lotería y su reacción fue increíble

Ganarse la lotería es el sueño de muchas personas que acuden con ilusión a comprar sus boletos y que, si consiguen algún premio, lo comparten con sus seres queridos. Sin embargo, también es una realidad que cuando se pasa mucho tiempo con alguien como en una relación de pareja, el nivel de convivencia es tal, que se vuelve muy fácil descubrir cómo es realmente el otro. Para una mujer, fue suficiente conocer a su marido para ocultarle que había ganado 550.000 dólares en la lotería, ya que lo consideraba un despilfarrador. Mantuvo silencio durante ocho años, hasta que él se enteró de todo después de leer un mensaje de texto.

En el foro de Reddit, retomado por el medio The Sun, la mujer compartió su historia sobre cómo tomó la decisión de conservar su buena fortuna porque su esposo gastaba mucho dinero muy rápido. En agosto de 2014, habría ganado lo equivalente en libras esterlinas a 550.000 dólares, solo dos meses antes de casarse con Mike, su amor de la infancia. Temía que todo cambiara con ese detalle y, como todavía estaba soltera legalmente, podía simplemente aceptar el premio y no decirle a nadie. Así lo hizo, en secreto y sin su familia o amigos.

En su publicación, contaba: “Mi marido gasta tanto en cosas que no necesitamos y que no nos benefician a largo plazo. No quería que nuestro dinero se acabara en coches o ropa”.

En cambio, ella decidió usar la cantidad de una forma estratégica: abrió una cuenta bancaria en una cooperativa de crédito y puso el cheque. Tuvo ayuda también de un asesor financiero para invertir en negocios locales y bienes raíces. Con el paso del tiempo, el dinero se multiplicó hasta que su saldo bancario se disparó a lo equivalente a más de un millón de dólares por sus decisiones en una empresa de energía.

Un mensaje dejó al descubierto su verdad

Una mujer escondió por ocho años que había ganado la lotería; la imagen es solo ilustrativa Pixabay

En sentido financiero, todo parecía marchar de maravilla. Su marido se dio cuenta del enorme secreto ocho años más tarde, cuando descubrió un mensaje del asesor. “No tenía ni idea de qué decir, pero mirándome fijamente pronunció: ‘¿Tenemos un millón de dólares?’”. En ese instante, la afortunada ganadora decidió que lo mejor era contarle toda la verdad, consciente de que su marido podía enojarse. También le recalcó que en realidad nadie de su familia lo sabía, era un secreto que compartían ella, la institución de impuestos y Keith, su asesor.

Finalmente, el hombre le pidió unos días para pensar en la situación y “despejar su cabeza”, incluso se fue a la casa de un amigo a meditar sobre su futuro. El medio citado detalló que luego volvió a su hogar, calmado y tras entender los motivos de su esposa para ocultarle la verdad por tanto tiempo. Estuvo de acuerdo con que si se hubiera enterado desde antes, posiblemente ese dinero ya no existiría.

¿Estuvo bien no decirle a su esposo?

Una mujer escondió por ocho años que había ganado la lotería; la imagen es solo ilustrativa Unsplash

En los comentarios, la gente disfrutó de su historia y se puso del lado de la mujer porque el dinero lo ganó mientras estaba soltera. Otros le recomendaron encontrar a un nuevo asesor financiero porque el que tenía solo consiguió duplicar su dinero. Algunos más cuestionaron la estabilidad de su relación y la confianza entre ambos.