Mostró un particular juguete que venden en Estados Unidos y dejó atónitos a todos

Los juguetes son de los artículos más utilizados por los niños y, en ocasiones, algunos de ellos tiene una función educativa. Si bien hay todo tipo de muñecos y juegos, una mujer mostró en TikTok el que se encontró en un supermercado de Estados Unidos. Lo catalogó como uno de los artículos más curiosos que vio en el país norteamericano y los usuarios de la red social también se sorprendieron al verlos.

“Estaba de compras y me he encontrado una cosa supercuriosa que os tenía que enseñar”, inició la joven que después puso frente a la cámara algunas cajas de juguetes del Ejército de Estados Unidos. En el clip, se observó la variedad de muñecos, entre soldados con armas y tanques de combate muy realistas.

Quizá en un inicio los espectadores pensaron que no tenían nada de especiales, ya que es muy común ver un amplio catálogo de estos objetos inspirados en la guerra. No obstante, ella explicó en un video a través de su cuenta @elchoudero que lo que más le llamó la atención fue un detalle oculto tras las figuras de acción, que estaban financiadas por el mismo ejército de ese país.

Estos son los juguetes más "curiosos" de Estados Unidos, según una tiktoker

La reacción de los tiktokeros ante los juguetes del ejército

Las personas que reprodujeron su video sacaron sus propias conclusiones y las dejaron en la sección de comentarios. Algunas expresaron que esta era una práctica con un objetivo muy claro, el de crear en los menores la concepción de que pueden enlistarse en las filas de las fuerzas armadas y convertirse en “héroes”.

Incluso hubo tiktokeros que dijeron que era una especie de adoctrinamiento: “Los humanos aprendemos por asociación. Tiene sentido este producto para manipular a los niños”, “Lo hacen con todo, por eso hay tantísimas películas americanas de guerras porque las financian para que los vean como los buenos”, “Ya en los 80′s existían los juguetes GI Joe, había hasta series animadas, incluso los juguetes traían un formulario para enlistarte”.

Estos son los juguetes del ejército que encontró la tiktoker @elchoudero/TikTok

Esto último causó gran expectativa, porque muchos estuvieron de acuerdo en la finalidad de estos productos, más allá de ser un regalo más para algún menor: “Es para que a los niños les guste el ejército”, “Adoctrinamiento, como en Los Simpson”, “Reclutamiento... igual que los videojuegos”, mencionaron.

Aunque también hubo otros que los consideraron normales y nada de otro mundo: “Pues son juguetes de toda la vida, ¿qué niño que hoy tenga más de 35 no ha jugado con soldados, espadas y pistolas?”, sentenció un usuario.

¿Qué dicen los expertos sobre los juguetes bélicos?

Óscar Casado, doctor en Educación y autor, junto a Beatriz Castro, de la plataforma Niños autónomos, explicó en un análisis para El País que los niños que quieran jugar voluntariamente con armas pueden haber sido influenciados por los superhéroes o cualquier personaje que desarrolle la misma actividad.

Si bien en un principio no es malo, sí es algo con lo que se debe tener cuidado cuando el menor quiera matar por diversión a otras personas: “Esto a priori no tiene por qué ser malo. Sin embargo, cuando esa representación o imagen lleva asociado el uso indiscriminado del arma como diversión para matar, asesinar... corre el riesgo de contribuir a interiorizar o banalizar una forma de relacionarse con otros que no es adecuada para nuestra sociedad”, aseveró Casado. Sin embargo, hay muchos debates que giran en torno a este tipo de juguetes.