Texas y Florida lideran las cancelaciones de compra de vivienda: ¿por qué?

El valor de las viviendas y la incertidumbre por el resultado de las elecciones golpea al mercado inmobiliario, que hace tiempo está pasando por un momento complejo en los Estados Unidos. Un 16 % de las operaciones -que representan unas 60 mil personas- que se iban a realizar en julio se cancelaron con los precios y la política como causas principales.

Un reciente informe de RedFin detalló que el nivel de cancelaciones de las operaciones en marcha que se registró en julio es el “más alto de cualquier julio registrado”, lo que se sumó a la caída de un 2 % interanual en las ventas que también se registró en ese mes.

Caída de ventas pendientes de viviendas

“Las ventas pendientes, un indicador más actual de la demanda que incluye tanto viviendas existentes como de nueva construcción, cayeron al nivel más bajo de cualquier mes registrado, aparte de abril de 2020″, agrega el informe, y detalla que esta baja se expresó en una disminución de un 2,9 % con respecto al mes de junio y de un 5,8 % con respecto a julio del año anterior.

Si bien las tasas han bajado, desde la consultora plantean que los consumidores “han tardado en reaccionar”, en parte porque las casas se encuentran cerca de su máximo histórico. “El precio medio de venta subió un 4,1 % interanual en julio, hasta los 439.170 dólares. Eso es solo un 0.7 % por debajo del máximo histórico de U$S 442.389 establecido el mes anterior”, detallan.

Esta combinación de fotografías muestra a la vicepresidenta Kamala Harris el 7 de agosto de 024 y al candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, el 31 de julio de 2024. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Charles Rex Arbogast - AP

Junto con los precios, en el informe plantean que el clima político, ante la inminencia de las elecciones presidenciales, también ha golpeado al mercado. “Mucha gente también está preocupada por el clima político. Pueden permitirse comprar, pero se han estado demorando porque no está claro dónde estará el país en seis meses. Aunque en realidad, quien esté en el Despacho Oval probablemente no tendrá mucho impacto en el mercado inmobiliario”, explica Nicole Stewart, agente de bienes raíces de Redfin, en el informe elaborado por la empresa de Real Estate.

Récord de cancelaciones en Florida y Texas

“Los compradores en Florida y Texas eran los más propensos a retirarse de los acuerdos”, señalan desde Redfin. Los mercados inmobiliarios de ambos estados son los que más desaceleración muestran desde la pandemia, agregan. Además, explican que por la crisis de seguros relacionados con los eventos climáticos “los mercados de la costa oeste de Florida se han enfriado más rápido que en cualquier otro lugar de la nación”.

Tampa fue el distrito que registró el mayor nivel de cancelaciones con 1266 acuerdos cancelados, lo que equivale a un 21,9 % del total y es la mayor proporción detectada en comparación a cualquier otra área metropolitana.

fue el distrito que registró el mayor nivel de cancelaciones con 1266 acuerdos cancelados, lo que equivale a un 21,9 % del total y es la mayor proporción detectada en comparación a cualquier otra área metropolitana. Fort Lauderdale y San Antonio quedaron en segundo lugar con un porcentaje del 21,8 % de cancelaciones en ambos casos.

quedaron en segundo lugar con un porcentaje del 21,8 % de cancelaciones en ambos casos. Los porcentajes más bajos de cancelaciones se registraron en el condado de Nassau (5.4 %), San Francisco (6.1 %) y San José (7 %).

Señales alentadoras

Durante las últimas semanas se han comenzado a registrar ciertos cambios, especialmente en la cantidad de visitas a casas por parte de compradores interesados

Nueva etapa con el inicio del ciclo escolar

Frente a este panorama, el informe detalla que durante las últimas semanas se han comenzado a registrar ciertos cambios, especialmente en la cantidad de visitas a casas por parte de compradores interesados. “El inicio del año escolar implica que mucha gente se tome más seriamente el tema de la compra”, expresó Stewart.

Al respecto, el economista senior de Redfin, Elijah de la Campa detalló que aquellos que detuvieron las compras a la espera de una baja de tasas, no tomaron la decisión correcta.“Esperar a que las tasas hipotecarias caigan más no es una estrategia segura”, dijo el economista, y recomendó que quienes tengan los medios no se demoren, ya que “las tasas hipotecarias han caído lo suficiente como para aumentar su poder adquisitivo, pero no lo suficiente como para sacar a toneladas de compradores de los márgenes y aumentar la competencia”.

Junto a esa situación, desde la consultora detallan que la oferta total de casas en venta aumentó un récord del 13.7 % interanual en julio, por lo que hay opciones disponibles como hace tiempo no sucedía.

LA NACION